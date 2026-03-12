Dezinformarea medicală, la cote alarmante în România: O bătălie pentru adevăr

Prezent la deschiderea evenimentului, dr. Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, a atras atenția că dezinformarea medicală a atins cote alarmante și i-a îndemnat pe medici să fie cât mai prezenți în spațiul public.

,,Apar tot mai multe mesaje anti-vaccinare, anti-tratamente moderne, anti-sistem și sigur că lista poate continua. Vocea dumneavoastră din spațiul virtual este una foarte importantă. Pentru că, pe de o parte, informează corect și a vizat publicul larg și, pe de altă parte, combate și reduce fenomenul dezinformării medicale. Dezinformarea nu poate fi combătută decât cu o informare completă, cu o informare corectă și cu o informare la o capacitate cât mai mare. Așa că rugămintea mea ca Ministru a Sănătății ar fi să fiți mai vocali în spațiul public pentru că informația dată de voi este una corectă, este una validă și este una care face bine. Și, sigur, este una care recâștigă încrederea oamenilor în sistemul de sănătate”, a declarat acesta.

Tot în cadrul evenimentului, dr. Alexandru Rogobete a vorbit cu Dorin Chioțea, redactor-șef Libertatea, despre pașii concreți către digitalizarea sistemului: ,,În câteva luni va fi disponibilă noua platformă digitală din domeniul sănătății, care va conecta atât furnizorii cât și pacienții, o platformă interactivă în care pacientul își va putea vedea, într-un final apoteotic, după 36 de ani, dosarul electronic”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Prof.dr. Mihai Craiu și misiunea sa de a-l concura pe „Dr. Google”

Unul dintre cele mai savurate momente ale serii a fost discursul prof. dr. Mihai Craiu, medic pediatru cunoscut publicului larg mai ales pentru Spitalul Virtual de Pediatrie, care a fost premiat la categoria Pediatrie.

Acesta a rememorat, în ropote de aplauze, punctul de cotitură în cariera sa de comunicator digital: „Foarte pe scurt, o să vă spun cum mi-a venit ideea de a mă aventura în spațiul digital în speranța de a schimba percepția părinților din România. Eram într-o sală de conferință ca aceasta, poate un pic mai mare, la conferința anuală a Comisiei Europene de Resuscitare (European Resuscitation Council) la Viena, acum mai mult de 15 ani. Atunci, președintele societății ne-a rugat să scriem pe un bilețel ce credem că vom face noi, major în profesie în următorii cinci ani, să-l punem undeva și să-l deschidem după aceea. Și cred că, într-un moment de inconștiență, am scris pe biletul acela că îmi propun să-l concurez pe Dr. Google. De ce? Pentru că, în imensa majoritate a scenariilor în care copiii chiar nu mergeau bine, deși fuseseră văzuți de colegi experimentați care au avut toată răbdarea, acest lucru se întâmpla pentru că părintele avea mai mare încredere în sfaturile lui Dr. Google.”

20 de medici au plecat acasă cu premii de la prima ediție a Galei Doctorului Digital 2026, eveniment organizat în premieră de Ringier România. Lista câștigătorilor

Momente astrale și legături de suflet pe scena Galei Doctorului Digital 2026

Un alt moment încărcat de emoție a fost premierea prof. univ. dr. Dragoș Vinereanu, reputat medic cardiolog și membru corespondent al Academiei Române. Acesta a mărturisit resortul intim care i-a ghidat pașii: „Poate n-aș fi făcut cardiologie, dacă tatăl meu n-ar fi făcut infarct miocardic atunci când eu eram în anul II de facultate”.

În prezența primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, și a rectorului UMF „Carol Davila”, prof. dr. Viorel Jinga, profesorul Vinereanu a vorbit despre viitorul cercetării românești: „Faptul că sunt aici alături de domnul primar este un moment astral, fiindcă într-adevăr ne dorim să avem un centru de excelență în cercetare în Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila. Domnul rector este aici și ne bucurăm că domnul primar stă exact între mine și domnul rector, fiindcă dacă noi am putea să construim centrul pe care ni-l dorim din curtea Palatului Facultății de Medicină, ar fi absolut senzațional în dezvoltarea cercetării medicale din România.”

Într-o discuție relaxată purtată la gală cu Denisa Macovei, jurnalistă Libertatea, Ciprian Ciucu a întărit necesitatea prezenței medicilor în online pentru a contracara fenomenul dezinformării : „Este esențial. Astăzi foarte mulți oameni se informează din mediul online, de pe rețelele de socializare și vedem că foarte multe pseudoștiințe sau pur și simplu baliverne, leacuri băbești sau vrăjitorești sunt promovate la rang de știință.”

4 medici de familie premiați la Gala Doctorului Digital 2026

La categoria Medicină de familie a câștigat tânărul medic de familie, dr. Răzvan Vintilescu, care profesează în rural, la 30 km de București și care a vorbit despre capcana birocrației care transformă medicii în roboți:„Am ajuns să consultăm după protocoale, să prescriem medicamente după niște reguli atât de stricte și să ne încadrăm în niște timpi impuși. În 15 minute un medic de familie trebuie să facă toată consultația, să finalizeze biletele de trimitere, să facă scrisoarea. Deci, noi, oamenii am decis ca tot noi să ne transformăm în niște roboți. Uite că s-au scris niște roboți care, cu siguranță, vor fi mai buni decât noi în a aplica aceste norme într-un mod eficient.”

Alți 3medici de familie conf. dr. Gindrovel Dumitra, dr. Sandra Alexiu și dr. Daciana Toma, toți voci puternice ale medicinei de familie din România au primit premii speciale Libertatea

Prof. dr. Alexandru Rafila i-a înmânat dr. Daciana Toma, vicepreședintele SNMF premiul și a declarat că este onorat și se bucură că are ocazia să ofere un trofeu unui profesionist din medicina de familie și unui om extraordinar.

Referindu-se la medicii de familie, prof.dr. Alexandru Rafila, președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, a precizat că aceștia s-au digitalizat probabil cu forța la începutul anului 2000, dar că în România ,,nu avem nevoie doar de digitalizarea spitalelor, ci avem nevoie de perfecționarea personalului medical în ceea ce privește aplicarea acestor soluții digitale.”

Medicii de familie au fost însoțiți la gală de mulți tineri colegi, noua generație de medici de familie, foarte familiarizată cu digitalizarea, care i-au aplaudat la scenă deschisă pe mentorii lor.

DAHNA și lupta cu „trolii”: Inovația unui cardiolog salvează inimi

Un alt moment de referință al serii l-a avut în centru pe dr. Gabriel Tatu-Chițoiu, o adevărată legendă a cardiologiei de la Spitalul Universitar de Urgență Floreasca. Acesta a vorbit cu pasiune despre platforma sa, CardioScience, și despre succesul aplicației DAHNA, care numără deja peste 40.000 de utilizatori.

Ideea aplicației s-a născut dintr-o observație simplă, făcută în viața de zi cu zi: coșurile de cumpărături nesănătoase ale românilor din supermarketuri.

,,Astăzi, DAHNA este un instrument digital esențial care evaluează riscul cardiometabolic și oferă sute de rețete sănătoase, bazate pe dieta mediteraneană”, a spus dr. Tatu-Chițoiu, care a rememorat pe scenă momentele dificile din online, ducând o luptă dură cu „trolii și boții” în timpul pandemiei pentru a apăra adevărul științific.

Medicul a oferit o mulțumire specială soției sale, pe care a numit-o „motorul tehnic” și sufletul din spatele întregului proiect digital. Această legătură profundă și atmosfera caldă a galei au fost confirmate chiar de doamna Tatu-Chițoiu, într-un mesaj emoționant: „Mulțumim pentru invitația la eveniment. A fost o reală plăcere și o onoare să fim prezenți. Felicitări pentru o organizare impecabilă, elegantă, atent gândită și cu o atmosferă specială… Se văd pasiunea și grija puse în fiecare detaliu. Suntem recunoscători pentru invitație și pentru această seară memorabilă!”

Muzică, eleganță și bună dispoziție în comunitatea medicilor

Dincolo de ecranele imersive și dezbaterile despre viitor, atmosfera de la MINA Museum a fost marcată de o efervescență și o strălucire aparte. Holul a devenit un centru al interacțiunii umane: s-au făcut nenumărate fotografii la panoul oficial, s-au filmat momente pentru Instagram și Facebook, iar invitații, purtând ținute superbe, s-au felicitat reciproc într-un dialog continuu, purtat sub efervescența cupelor de șampanie.

Andrei Bereandă, Managing Director Ringier România, a reconfirmat rolul trustului de presă ca punte esențială între medici și societate: „Am reușit să demonstrăm forța brandurilor noastre și capacitatea de a crea proiecte relevante. Sunt convins că Gala Doctorului Digital 2026 va deveni un proiect cu tradiție, reprezentând o bază solidă pentru viitor.”

Seara a fost învăluită de muzică bună, pe acordurile rafinate ale chitaristului Dragoș Ilie, un moment artistic care a reamintit tuturor că, dincolo de algoritmi și ecrane, medicina rămâne o artă dedicată sufletului.

Prima ediție a Galei „Doctorului Digital 2026” a demonstrat că, într-o eră dominată de tehnologie, cel mai puternic „link” rămâne cel creat între oameni, prin profesionalism, empatie și o informare corectă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 17