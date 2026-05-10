Mai multe țări europene, inclusiv Germania, Franța, Belgia, Irlanda și Țările de Jos, vor trimite avioane pentru a-și evacua cetățenii de pe nava de croazieră MV Hondius, afectată de un focar mortal de hantavirus, relatează France 24. Spania a anunțat că evacuarea va fi coordonată și cu sprijinul Uniunii Europene, al Statelor Unite și al Regatului Unit pentru pasagerii rămași.

Potrivit ministrului spaniol de interne, Fernando Grande-Marlaska, Uniunea Europeană trimite încă două avioane pentru cetățenii europeni care nu sunt acoperiți de zborurile naționale. De asemenea, SUA și Marea Britanie au confirmat că pregătesc transport aerian și planuri de contingență pentru cetățenii din afara UE.

Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, urmează să se întâlnească la Madrid cu premierul spaniol Pedro Sánchez, după care va merge în Tenerife împreună cu miniștrii spanioli de interne și sănătate pentru a coordona operațiunea de primire a navei.

Autoritățile locale au avertizat că evacuarea de pe nava de croazieră MV Hondius, afectată de un focar mortal de hantavirus, trebuie realizată între duminică la prânz și luni după-amiază, înainte ca vremea din zonă să se deterioreze semnificativ din cauza unei furtuni prognozate până la sfârșitul lunii mai. Nava este așteptată să ajungă și să ancoreze lângă Tenerife între orele 3.00 și 5.00 GMT.

Nava MV Hondius a plecat spre Spania miercuri din zona Capului Verde, după ce OMS și Uniunea Europeană au solicitat Spaniei să gestioneze evacuarea pasagerilor în urma confirmării focarului de hantavirus. OMS a raportat opt cazuri de îmbolnăvire, inclusiv trei decese, printre care un cuplu olandez și un cetățean german.

Ce este şi cum se transmite hantavirus. Simptome, tratament, prevenţie

Hantavirus a intrat în atenția Organizației Mondiale a Sănătății, după focarul care a izbucnit la bordul navei de croazieră MV Hondius.

Hantavirusurile (HV) sunt virusuri transmise de rozătoare, care pot provoca sindromul cardio-pulmonar cu hantavirus (HCPS) în cele două Americi și febra hemoragică cu sindrom renal (HFRS) în Eurasia. În principal, oamenii se pot infecta atunci când inhalează particule de virus care provin din urină, materii fecale sau saliva rozătoarelor infectate.

Virusurile, împreună, au generat anual aproape 200.000 de infecții umane la nivel mondial în ultimii ani, cu rate de mortalitate de 5-15% pentru HFRS și de până la 40% pentru HCPS. Peste 20 de specii de virusuri au fost identificate în cadrul acestui gen hantavirus. Doctorul Adrian Marinescu, directorul Institutului Matei Balș, a explicat pentru Libertatea că boala pe care o dă acest virus afectează plămânii și rinichii și poate apărea febra hemoragică.

În ceea ce privește simptomele infecției cu hantavirus, pot apărea dureri musculare, dureri de cap, probleme gastro-intestinale, amețeli, oboseală. Conform dr. Adrian Marinescu, simptomatologia poate fi ștearsă la început, fapt care face ca diagnosticul să fie pus târziu uneori.