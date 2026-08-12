Șase clădiri rezidențiale au fost avariate la Novorossiisk

Primarul orașului Novorossiisk, Andrei Kravchenko, a anunțat că fragmentele dronelor au avariat șase clădiri rezidențiale. A fost lovită și o clădire comercială, iar relatările locale indică și pagube într-o zonă aflată în construcție.

Pendant ce temps...

Novorossiïsk est sous attaque.

😎

Vent de Crimée pic.twitter.com/bNAk8G58zw — Lotto*6*6 (@Seydoux37652197) August 11, 2026

Mai multe persoane au fost rănite și primesc îngrijiri medicale. Autoritățile ruse nu anunțaseră, la momentul publicării informațiilor, un bilanț exact al răniților și nici starea acestora. Pe Telegram au circulat în timpul nopții imagini care arătau o coloană uriașă de flăcări ridicându-se dintr-o zonă a orașului. Reuters precizează însă că aceste imagini nu au putut fi verificate independent.

Novorossiisk este un important port rusesc la Marea Neagră și un centru major pentru exportul de mărfuri. Orașul și infrastructura din apropierea sa au mai fost vizate de atacuri cu drone în ultimele luni.

Peste 30 de drone ar fi fost doborâte în Sevastopol

Atacuri au fost raportate în aceeași noapte și în Crimeea ocupată de Rusia. Mihail Razvojaev, guvernatorul instalat de Moscova la Sevastopol, a susținut că apărarea aeriană a doborât peste 30 de drone. Câteva locuințe ar fi fost avariate, însă autoritățile locale nu au raportat persoane rănite.

Atac rusesc la Zaporojie. Aproximativ 1.200 de consumatori au rămas fără curent

În aceeași noapte, Rusia a atacat orașul ucrainean Zaporojie, din sud-estul Ucrainei. Guvernatorul regional Ivan Fedorov a anunțat că în urma atacului a izbucnit un incendiu la un centru comercial și a publicat imagini în care clădirea apare cuprinsă de flăcări. Atacul a afectat și alimentarea cu energie electrică, iar aproximativ 1.200 de consumatori din Zaporojie au rămas fără curent, potrivit autorităților regionale.

Atacurile au loc în timp ce continuă și discuțiile diplomatice privind o posibilă încheiere a războiului. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți că Kievul a transmis negociatorilor americani propuneri pentru un plan de încheiere a războiului declanșat de invazia pe scară largă a Rusiei în februarie 2022.