Arhipelagul portughez a ocupat primul loc în categoria „Destinații în tendințe” din cadrul premiilor Travellers’ Choice „Cel mai bun dintre cei mai buni”, bazate pe milioane de recenzii ale utilizatorilor din 2025.

Cu peisaje vulcanice spectaculoase, plaje variate și o climă blândă pe tot parcursul anului, Madeira este o alegere ideală pentru vacanțe în orice sezon.

Insula atrage turiștii prin combinația dintre munți dramatici, ocean albastru intens și orașe pitorești, fiind considerată una dintre cele mai frumoase destinații din Europa.

Potrivit TripAdvisor, principalele atuuri ale Madeirei sunt „arhitectura sa frumoasă și vremea blândă pe tot parcursul anului”, chiar dacă iernile pot fi ușor mai ploioase.

Accesul relativ limitat, cu zboruri directe doar din orașe mari precum Londra, Paris sau Lisabona, contribuie la faptul că insula nu este la fel de aglomerată ca alte destinații populare, precum Insulele Canare.

Madeira este recunoscută și pentru traseele sale de drumeții, priveliștile spectaculoase și atmosfera relaxantă, ceea ce o transformă într-o destinație preferată atât de iubitorii de natură, cât și de cei care caută liniște și experiențe autentice.

Pe locurile următoare în topul destinațiilor în tendințe pentru 2026 se află Tbilisi, capitala Georgiei, descrisă de TripAdvisor ca fiind desprinsă „direct din paginile unui basm gotic”, și orașul american Chicago, apreciat pentru viața culturală intensă, transportul accesibil și oferta gastronomică diversă.

Destinațiile de călătorie în tendințe pentru 2026, pe TripAdvisor:

Madeira, Portugalia Tbilisi, Georgia Chicago, SUA Quy Nhon, Vietnam Puerto Escondido, Mexic Milano, Italia Glasgow, Regatul Unit Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite Recife, Brazilia San Carlos de Bariloche, Argentina

Turiștii caută destinații care oferă experiențe autentice, natură spectaculoasă și un echilibru între relaxare și aventură, în 2026.