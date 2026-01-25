Horoscopul săptămânal este prezentat de Maria, un avatar creat de echipa Libertatea cu ajutorul inteligenței artificiale.

Horoscop 26 ianuarie – 1 februarie 2026 pentru Berbec

Luna Nouă activează zona prietenilor și a comunităților, iar săptămâna aceasta te îndeamnă să-ți reîmprospătezi cercul social sau să te implici într-un proiect de grup. Fie că intri într-o comunitate nouă sau îți redefinești prezența online, conexiunile autentice sunt cheia.

Horoscop 26 ianuarie – 1 februarie 2026 pentru Taur

Această săptămână îți aduce ocazia de a seta intenții clare legate de carieră și direcția profesională. Ai șansa să ieși în față și să arăți lumii de ce ești capabil, fără să te mai limitezi la obiective mărunte.

Horoscop 26 ianuarie – 1 februarie 2026 pentru Gemeni

Noua săptămână îți aprinde dorința de explorare, fie că vorbim despre călătorii, studii sau experiențe noi. Curiozitatea te ghidează, iar Universul te încurajează să ieși din zona de confort și să îmbrățișezi necunoscutul.

Horoscop 26 ianuarie – 1 februarie 2026 pentru Rac

Claritatea vine în relațiile tale, mai ales în cele care țin de prietenii și grupuri. Renunți la legături forțate și atragi oameni cu care rezonezi cu adevărat, punând accent pe calitate, nu pe cantitate.

Horoscop 26 ianuarie – 1 februarie 2026 pentru Leu

Relațiile sunt în centrul atenției tale, iar această săptămână te invită să-ți definești clar așteptările în plan sentimental sau profesional. Conversațiile sincere pot schimba dinamici vechi și pot deschide drumuri neașteptate.

Horoscop 26 ianuarie – 1 februarie 2026 pentru Fecioară

Este momentul ideal să-ți pui sănătatea pe primul loc, fie prin mici schimbări zilnice, fie prin decizii mai curajoase legate de ritmul tău de viață. Corpul și mintea ta îți vor mulțumi dacă le asculți nevoile.

Horoscop 26 ianuarie – 1 februarie 2026 pentru Balanță

Energia acestei săptămâni te ajută să reconstruiești încrederea și să creezi conexiuni mai profunde. Creativitatea și vulnerabilitatea sunt aliații tăi, iar autenticitatea ta devine cea mai mare forță.

Horoscop 26 ianuarie – 1 februarie 2026 pentru Scorpion

Luna Nouă îți aduce focus pe familie și pe spațiul personal, determinându-te să faci schimbări în cămin sau în relațiile apropiate. Este o perioadă bună pentru a renunța la dinamici care îți provoacă anxietate și pentru a crea mai mult echilibru.

Horoscop 26 ianuarie – 1 februarie 2026 pentru Săgetător

Vocea ta se face auzită, iar ideile tale merită puse în practică. Fie că lansezi un proiect sau spui lucruri pe care le-ai amânat, originalitatea ta este exact ce trebuie acum.

Horoscop 26 ianuarie – 1 februarie 2026 pentru Capricorn

Luna Nouă îți susține planurile financiare și te încurajează să visezi mai departe decât ai făcut-o până acum. Pașii mici, dar concreți, făcuți săptămâna aceasta pot aduce rezultate importante în lunile următoare.

Horoscop 26 ianuarie – 1 februarie 2026 pentru Vărsător

Este săptămâna ta de restart, în care poți seta direcția următoarelor șase luni. Ai ocazia să-ți asumi pe deplin cine ești și să pornești un capitol care să te reprezinte cu adevărat.

Horoscop 26 ianuarie – 1 februarie 2026 pentru Pești

Energia lunii noi te îndeamnă spre introspecție și conectare cu lumea ta interioară. Intuiția este puternică, iar visurile și revelațiile acestei perioade pot deveni realitate dacă ai curajul să acționezi.

