Minorul, supus unor ample evaluări

Acestea sunt esențiale pentru a înțelege cauzele comportamentului său și nevoile sale, a anunțat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, relatează News.ro.

Evaluările se fac „cu acordul şi cu participarea familiei”, ceea ce este vital pentru procesul de recuperare și pentru orice plan de intervenție viitor.

Evaluările medicale și psihologice sunt fundamentale. Ele pot identifica eventuale tulburări de comportament, probleme de sănătate mintală, traume, expunere la violență sau alți factori care ar fi putut contribui la actul comis.

În funcție de rezultatele evaluărilor, DGASPC va decide cele mai bune măsuri pentru copil, care pot include terapie individuală și de familie, consiliere, plasament într-un centru de reeducare sau de protecție specializată, sau alte forme de sprijin, toate având ca scop prevenirea unor incidente similare și reintegrarea socială.

Locul este cunoscut doar de autorități

În prezent, potrivit unor surse, băiatul de 13 ani nu se mai află la Clinica de Neuropsihiatrie Pediatrică, el fiind mutat, alături de familie, într-o locaţie cunoscută de autorităţi. El va reveni însă la clinică pentru evaluări ori de câte ori va fi necesar.

„Acest caz a intrat în evidenţa DGASPC Timiş în data de 21 ianuarie 2026, în urma sesizării primite din partea IPJ Timiş – Serviciul Investigaţii Criminale. Din data de 21 ianuarie şi până în prezent, reprezentanţii DGASPC Timiş au participat la toate audierile minorilor implicaţi în acest caz, inclusiv la audierile minorului suspectat că ar fi distribuit substanţe interzise celorlalţi 3 minori”, a declarat, luni, purtătorul de cuvânt al DGASPC Timiş, Smaranda Marcu.

L-au ucis din invidie

Vestea mutării băiatului de 13 ani implicat în uciderea lui Mario Berinde în localitatea Sânmihaiu Român, din Timiș, s-a răspândit duminică dimineață, provocând revolta localnicilor. Potrivit Opinia Timișoarei, aproximativ 150 de persoane s-au strâns în fața casei bunicilor copilului, cerând ca acesta să fie îndepărtat din comunitate.

Băiatul de 13 ani, care nu poate răspunde penal din cauza vârstei, le-a povestit anchetatorilor că el și ceilalți doi adolescenți l-au atacat pe Alin Mario Berinde din cauza invidiei.

Cei trei ar fi fost deranjați de faptul că Mario poseda bunuri pe care ei nu și le puteau permite. Suspecții au mai declarat că victima i-ar fi amenințat și agresat în trecut.





