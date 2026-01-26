Dacă s-ar organiza alegeri parlamentare duminica viitoare, AUR ar obţine 35% din voturi, potrivit rezultatelor publicate duminică, 25 ianuarie. PSD, partidul lui Sorin Grindeanu, este cotat cu 23%, iar PNL, partidul premierului Ilie Bolojan, are 18%. Următorul în clasament este USR, partidul lui Dominic Fritz, care are doar 10%.

Rezultatele sondajului din ianuarie 2026

Cercetarea a fost realizată în perioada 14-23 ianuarie 2026 pe un eşantion de 1.067 de respondenţi din România cu vârsta peste 18 ani. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice asistate de computer), iar marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%, potrivit autorilor sondajului.

Față de precedentul sondaj CURS, cel din decembrie 2025, AUR a rămas la 35%. PSD avea luna trecută 22%, deci acum a crescut cu un procent, iar PNL avea 19%, ceea ce înseamnă că a scăzut un procent. USR a crescut cu un procent față de luna trecută.

„Distribuţia intenţiilor de vot reflectă o fragmentare politică accentuată şi o capitalizare a nemulţumirii publice de către partidele percepute ca alternative la sistemul actual”, au transmis reprezentanții CURS.

În topul încrederii conduce Călin Georgescu, urmat de George Simion și Nicușor Dan. Premierul Ilie Bolojan este abia pe locul 6, după Sorin Grindeanu

Amintim că rezultatele din ianuarie 2026 vin într-un climat politic tensionat. Mai exact, liberalii au început să își exprime public nemulțumirile față de președintele partidului. Primul care a vorbit a fost Hubert Thuma, lider influent în PNL, care a ieșit din umbră pe 9 ianuarie și a acuzat Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale.

Apoi, pe 19 ianuarie, Libertatea a anunțat că, în ședința liberalilor de la Vila Lac, Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte PNL, i-a cerut premierului și președintelui PNL, Ilie Bolojan, să corecteze două măsuri luate de Guvern contra celor vulnerabili. Prima doleanță a vizat eliminarea prevederii privind „prima zi de concediu medical fără plată” în cazul bolnavilor cronici, în special pentru pacienții oncologici. A doua cerere s-a referit la eliminarea oricărei prevederi care permite reținerea indemnizației de handicap și a venitului minim de incluziune pentru neplata impozitelor locale. Dar Ilie Bolojan i-a replicat că el nu mai face excepții și că „preferă să fie omul rău”.

Iar faptul că nemulțumirile în PNL cresc și că acestea nu au fost doar cazuri singulare a fost evidențiat și de europarlamentarul Rareș Bogdan, care a dat semnalul revoltei împotriva lui Bolojan și a spus că „din momentul ăsta voi vorbi”.

PSD este însă principalul adversar al premierului. Președintele partidului, Sorin Grindeanu, a recunoscut că vrea ca Bolojan să plece, pentru că este inflexibil și nu ține cont de propunerile primite în coaliție, dar a precizat că deocamdată nu este momentul, ținând cont că mai trebuie puși șefii serviciilor secrete și deocamdată nu există un buget pe 2026.

Ilie Bolojan este premierul României din iunie 2025 și președintele PNL din iulie 2025.

Afacerile familiei lui Laurențiu Blaga, șeful Agenției de Cadastru și Publicitate Imobiliară: zeci de contracte de cadastrare plătite din bani publici
Exclusiv
Știri România 07:00
Afacerile familiei lui Laurențiu Blaga, șeful Agenției de Cadastru și Publicitate Imobiliară: zeci de contracte de cadastrare plătite din bani publici
Ciprian Ciucu a anunțat primele instituții din subordinea PMB care se vor închide: „S-au acumulat alte datorii"
Știri România 25 ian.
Ciprian Ciucu a anunțat primele instituții din subordinea PMB care se vor închide: „S-au acumulat alte datorii”
Cum l-a afectat faima pe Lucian Viziru în perioada în care juca în telenovele: „Mă lua panica". Motivul pentru care s-a mutat în Germania
Stiri Mondene 25 ian.
Cum l-a afectat faima pe Lucian Viziru în perioada în care juca în telenovele: „Mă lua panica”. Motivul pentru care s-a mutat în Germania
Ce face Cătălin Măruță în fiecare dimineață. Andra l-a dat de gol. „Vreau și eu să merg. Îmi place foarte mult"
Stiri Mondene 25 ian.
Ce face Cătălin Măruță în fiecare dimineață. Andra l-a dat de gol. „Vreau și eu să merg. Îmi place foarte mult”
Ministrul apărării, Radu Miruță, crede că Ceaușescu a fost un patriot: „V-am spus argumentul pentru care se încadrează"
Politică 25 ian.
Ministrul apărării, Radu Miruță, crede că Ceaușescu a fost un patriot: „V-am spus argumentul pentru care se încadrează”
