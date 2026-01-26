Ministerul Justiţiei a confirmat trimiterea Corpului de Control la Penitenciarul Rahova

„Ministerul Justiţiei informează că, în urma situaţiei generate de evadarea deţinutului Atas Abdullah, de origine turcă, aflat în custodia Penitenciarului Bucureşti-Rahova, a dispus declanşarea de urgenţă a unui control la unitatea penitenciară în cauză.

Controlul este efectuat prin Corpul de control al ministrului, având ca obiect verificarea circumstanţelor în care s-a produs evenimentul, respectarea procedurilor legale şi administrative, precum şi modul de îndeplinire a atribuţiilor de către personalul responsabil”, a anunţat, luni seară, Ministerul Justiţiei.

Măsurile anunțate de Radu Marinescu pentru prevenirea unor astfel de situații

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a anunţat măsuri pentru prevenirea unor astfel de situaţii.

„Am solicitat bugetarea în acest an a achiziţiei de 6.000 de brăţări electronice care vor permite monitorizarea inclusiv a celor care primesc asemenea permisiuni.

De asemenea, am solicitat conducerii ANP să analizeze ca în monitorizarea perimetrelor de detenţie sau a celor de lucru exterior ale deţinuţilor să fie utilizate drone şi sisteme de IA.

Tot instrumente de IA trebuie să sprijine personalul de specialitate în evaluarea deţinuţilor în vederea acordării de recompense, inclusiv pentru depistarea unor riscuri”, a declarat Radu Marinescu.

Tribunalul Bucureşti a emis un mandat european de arestare

Tribunalul Bucureşti a emis un mandat european de arestare pe numele cetăţeanului turc care ispăşea o pedeapsă pentru omor în Penitenciarul Rahova, dar care nu a revenit la unitatea de detenţie la finalul permisiei. Acesta a fost dat în urmărire internaţională.

„În completarea activităţilor desfăşurate privind evadarea numitului Atas Abdullah, la solicitarea Serviciului de Investigaţii Criminale, Tribunalul Bucureşti a emis un Mandat European de Arestare, acestea fiind dat în urmărire internaţională”, a anunţat Poliţia Capitalei.

Abdullah Atas a beneficiat de permisie și nu s-a mai întors

Amintim faptul că Abdullah Atas a reușit să scape din Penitenciarul Rahova, după ce a beneficiat de permisie și nu s-a mai întors, a anunțat Poliția luni, 26 ianuarie. Potrivit informațiilor Libertatea, autoritățile iau în calcul varianta ca Abdullah Atas să fi părăsit deja teritoriul României cu destinația Turcia.

Omul de afaceri turc a fost condamnat definitiv în 2017 la 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru o crimă comisă în 2015. Poliția recomandă oamenilor să nu se apropie de el, pentru că este un individ periculos.

Libertatea a publicat ultima fotografie disponibilă în acest moment, făcută acum 3 zile, pe 23 ianuarie, când Abdullah Atas a ieșit pe poarta Penitenciarului Rahova beneficiind de permisie.





