Religia în școli se predă ilegal, acuză un profesor din Buzău. Emil Moise a declarat că cererea de înscriere la această materie, valabilă pe toată perioada școlarizării, contravine Legii Educației. De asemenea, elevilor care nu frecventează această oră nu li se oferă o altă opțiune. Mai mult, acești copii, la final de an școlar, au mai puțin cu o medie față de colegii lor. Ceea ce este discriminare, a mai spus profesorul.

Profesorii unui liceu din județul Tulcea au intrat, vineri, în grevă de avertisment. Motivul? Inspectoratul școlar a decis eliminarea unei clase de-a IX din planul de școlarizare pentru anul viitor. Această măsură este, de fapt, o consecință a scăderii numărului de absolvenți de clasa a VIII-a și a creșterii numărului de elevi dintr-o clasă. Sindicatele, pe de altă parte, au anunță pentru 4 februarie un protest în fața Guvernului. Sunt așteptați în Piața Victoriei 2.000 de oameni.

În învățământ nu vor mai fi reduceri de cheltuieli. Declarațiile îi aparțin premierului, care încearcă să-i asigure pe oameni că, în acest an, nu vor mai avea surprize. Profesorii, studenții și elevii pot sta, așadar, liniștiți: vor rămâne, în continuare, cu aceleași venituri tăiate și aceleași burse eliminate. O veste bună, dacă e să privim partea plină a paharului!

La toamnă, vor fi implementate standardele naționale de evaluare. Asta înseamnă că elevii vor fi evaluați toți după aceleași criterii, iar discrepanțele între note nu vor mai exista. Vor dispărea, de asemenea, și situațiile în care un elev cu 10 pe linie la matematică, de exemplu, obține la Evaluare..să zicem..note sub cinci. Acest sistem de notare ar putea să conteze inclusiv la admiterea la liceu.

În continuare, nu avem ministru la Educație! Interimar este Ilie Bolojan, care mai are la dispoziție doar câteva zile pentru a convinge pe cineva să preia portofoliul. De ce nu s-a înghesuit nimeni până acum? Sociologul Adrian Hatos a declarat că în acest moment învățământul nu este decât o gaură neagră care ar îngropa cariera oricărui politician. Pe de altă parte, guvernul și-ar dori o marionetă care să joace așa cum i se cântă, a mai spus expertul.

