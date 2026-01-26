Caracteristicile furtunii Chandra

MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Unit asupra faptului că autoritățile britanice au emis un avertisment, pentru perioada 26-27 ianuarie, cu privire la fenomene meteorologice severe, asociate furtunii Chandra.

„Sunt în vigoare următoarele alerte: cod portocaliu pentru zonele: Sud Devon, Dorset, Sudul Somerset și Sud-Estul Cornwall; cod galben pentru zonele: Cornwall, Sud-Vestul Țării Galilor și Nord Devon; alertă de ninsoare în nordul Angliei și Scoția”, a transmis MAE.

Numele „Chandra” face parte din lista de nume publicată de Oficiul Meteorologic din Regatul Unit pentru sezonul de furtuni 2025-2026.

„În context, sunt așteptate rafale de vânt (care pot atinge viteze de până la 130 km/h n.r.), precipitații abundente, care pot provoca perturbări semnificative ale infrastructurii, întreruperi de furnizare a energiei electrice și perturbări ale rețelelor de telefonie mobilă”, mai arată MAE.

Există un risc crescut de inundații în mai multe zone. Totodată, sunt preconizate perturbări importante ale transportului feroviar și rutier.

Recomandările MAE

MAE recomandă cetățenilor români să evite deplasările neesențiale în zonele afectate, să urmărească constant actualizările oficiale și alertele locale de urgență și să verifice, în prealabil, cu compania aeriană situația zborurilor din țară.

„În eventualitatea unei situații de urgență majoră pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, cetățenii români sunt sfătuiți să apeleze numărul de urgență local: 999”, potrivit MAE.

Pentru informații actualizate, cetățenii români se pot informa în timp real în legătură cu situația meteorologică accesând pagina de Internet: https://weather.metoffice.gov.uk/warnings-and-advice/uk-warnings#?date=2026-01-27.

Cetățenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Londra: +44276027328; +442076029833; +442076036694; +442076025193; +442076030572; +442076022065, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgență al Consulatului General al României la Londra: +447738716335.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE