Dezamăgită că nu a putut să meargă mai departe în concurs, Yasmin Awad a început să plângă la Survivor România 2026, iar Libertatea a reușit să stea de vorbă cu ea imediat după ce a ieșit din show-ul de supraviețuire care este filmat în Republica Dominicană.

Întrebată dacă are vreun regret, Yasmin Awad a spus că îi pare rău că nu a părăsit competiția învinsă în duel, ci din cauza unei probleme medicale. „Că am ieșit învinsă de boală, nu prin luptă dreaptă”, a spus concurenta de la Survivor România 2026 în exclusivitate pentru Libertatea.

De-a lungul parcursului ei în concurs, Yasmin Awad a fost văzută drept o competitoare foarte bună, atât de ceilalți concurenți din show-ul de la Antena 1, fie ei din echipa Faimoșilor sau a Războinicilor, dar și de către fanii emisiunii.

Astfel că am fost curioși să aflăm ce înseamnă pentru tânără reacțiile pozitive din online. „Confirmarea faptului că, dacă rămâi om în orice circumstanță, poți inspira același comportament și celor din jur. Binele, la fel ca răul, este molipsitor. Eu prefer să ofer zâmbete și încurajări”, a afirmat Yasmin Awad în exclusivitate pentru Libertatea.

Fosta iubită a lui Florin Ristei a vorbit și despre tribul Faimoșilor, dar și despre cel al Războinicilor. „Sper să fie la fel de bine ca atunci când am fost și eu cu ei, dar și încurajatori unii cu alții. Nu în ultimul rând, sper să rămână oameni”, a spus ea despre Faimoși, în timp ce pe Războinici i-a văzut: „Dornici să dezvăluie ce au mai bun, dornici să învețe și să se autodepășească”!

Am vrut să aflăm de la Yasmin Awad și dacă i s-au părut grele probele, însă aceasta a spus că provocarea cea mai mare a fost să-și învingă mintea.

„Niciuna! Cea mai grea provocare este să îți învingi mintea, temerile și dialogul interior. Dacă reușești să faci asta, totul devine posibil”, a încheiat Yasmin Awad interviul pentru Libertatea.

După ce a părăsit Survivor România 2026, despre tânăra din echipa Faimoșilor s-a spus că ar fi primit 6.000 de euro de la Antena 1 pentru a merge în Republica Dominicană.

