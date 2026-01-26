Master floristul Nicu Bocancea, hair-stylist-ul Adrian Perjovschi împreună cu echipa sa de beauty, wedding planner-ul Ivona Nenu și fashion designerul Andreea Veneciuc dau startul trendurilor în materie de nunți, rochii de mireasă, coafuri, decoruri, flori și locații de nuntă pentru 2026 în România.

Opt modele cu opt rochii de mireasă în trend, trei decoruri spectaculoase de nuntă într-una dintre cele mai frumoase clădiri de patrimoniu din București, Atelier Iris, și patru dintre cei mai respectați experți din industria evenimentelor din România sunt ingredientele primului wedding shooting show din 2026, imortalizat de echipa foto White Ruffles, prin care se anunță trendurile care ghidează cu exemple concrete și sugestii clare viitorii miri pe drumul către o nuntă de poveste, dar și ca-n povești, în 2026.

Povești de iubire spuse cu ajutorul aranjamentelor florale suave sau îndrăznețe, în cromatică alb-verde sau puternică, cu accente metalice sau cu mixuri de crengi, fructe și legume, mese cu forme atipice, construcții florale suspendate sau instalații de apă curgătoare create special pentru un eveniment, cornere foto cu inspirații din filme sau aranjamente uimitoare în tema nunții în toate colțurile locației sunt doar câteva trenduri care anunță un 2026 plin de memorabilitate din punctul de vedere al florilor, accesoriilor, buchetelor și decorurilor de nuntă, din perspectiva lui Nicu Bocancea, cel mai premiat master florist român pe plan internațional.

Nunțile intime, în care focusul este pus pe emoții, sentimente și familie, nunțile-experiență sau călătorie în care invitații primesc povești cu rădăcini și esență culturală și tradițională, cu personalizare în cele mai mici detalii și componentă memorabilă la fiecare pas imortalizată în plină emoție de cele mai agere echipe foto-video, cu live-cooking, late night snacks, interacțiune, totul într-o temă clară cu dress code și concept declinat în fiecare detaliu sunt printre hiturile anului 2026 din perspectiva Ivonei Nenu, cunoscută în industria evenimentelor ca IVO Your Wedding Planner, un reper de calitate în peste 10 ani de experiență în organizarea nunților premium.

Rochia de mireasă unicat și funcțională, de tip 3 în 1, din materiale flexibile, realizată personalizat după o analiză amănunțită, cu elemente modulare de tip fustă detașabilă sau mâneci removabile, cu aplicații integrate în construcție și accesorii minimaliste, sculpturale și discrete pun mireasa anului 2026 sub reflector, însă în coordonate naturale, practice, nu rigide, ca un echilibru firesc între emoție, spectacol și identitate, în viziunea Andreei Veneciuc, fashion designer care urmărește ca rochia de mireasă să pună în valoare mireasa, nu să o eclipseze.

Coafurile cu aspect ultra-glossy și sclipiri ca de oglindă, cocurile sculpturale soft, coafurile cu valuri naturale Hollywood modern sau cele retro, împletiturile texturate, bobul modern de mireasă, accesoriile de tip funde XXL, flori 3D sau cu perle și detalii metalice sunt printre HIT-urile trendurilor pentru coafurile mireselor anului 2026, în viziunea hair-stylist-ului Adrian Perjovschi, unul dintre cei mai longevivi, creativi și de succes experți din industria de beauty din România.

Nicu Bocancea, master florist internațional – TOP 10 trenduri în aranjamente florale și decoruri pentru nunțile anului 2026

Este anul poveștilor spuse din decoruri și flori la nunți. În 2026, se creează cornere de poveste din flori și elemente de decor, din mixuri de flori și culori, din accesorii sau construcții inedite de tip apă curgătoare sau fântână. Sunt povești de iubire frumos scrise și spuse din decoruri, flori și detalii personalizate care reprezintă ele în sine cadre de poze, de filmări, de postări, de visare.

Construcții suspendate și arhitecturale, cu inserții de flori și alte elemente de decor, cu forme și linii atipice sunt în mare vogă în 2026. Reprezintă un punct estetic de echilibru în cadrul amplu al unei săli, dar și un punct de interes pentru fiecare masă în parte. Este o artă, dar și o inginerie precisă crearea și prinderea sigură a unei construcții suspendate.

Mix de flori, legume și fructe și aranjamente cu elemente neobișnuite, inedite sau chiar exotice, în funcție de anotimp, de cromatică sau de tematică. Este un motiv de uimire și de apreciere un astfel de aranjament inedit, în care nu este nepotrivită nicio inserție de tipul lămâilor, portocalelor, ananasului, ghindelor, alunelor, nucilor sau crenguțelor de toate tipurile. Natura își face loc și creează frumosul indiferent de elementul pe care și-l împrumută creativilor decoratori.

Decoruri florale la barurile tematice de dulciuri, de băuturi sau de bufet, la masa de întâmpinare sau masa de șampanie, fântâni arteziene din pahare și flori sau din ciocolată și flori aduc un plus de farmec și de gust nunții.

Cornerele foto sunt în 2026 create asemeni unor secvențe din filme sau din povești, trec pragul unor aranjamente simple, creează atmosferă și transmit mesaj și îi poartă pe invitați într-o lume creativă și plină de imaginație.

Florile de sezon sunt întotdeauna un HIT. Ele reprezintă perioada din an în care se desfășoară evenimentul, astfel totul este memorabil și coerent, plus este mult mai eficient din punct de vedere al costurilor și, sincer spun, tot contextul este mai plin de parfum și de farmec.

Florile albe sau ivoire sunt eternele prime alegeri ale unei nunți, la fel și verdele care este mereu compatibil cu nunțile în natură, însă în funcție de excentricitatea mirilor, se pot folosi și flori în nuanțe puternice sau chiar metalice. Argintiul, arămiul și auriul se mixează în 2026 cu verdele sau cu altă culoare puternică pentru un efect de oglindă, inedit și memorabil. Miresele pot fi suave, îndrăznețe, rebele sau clasice, iar decorul, florile, cadrul poveștii ei de iubire trebuie să-i semene, nu să urmăreasca neapărat trendurile.

La accesoriile de masă avem o preocupare pentru personalizare, astfel că toate detaliile, vesela, tacâmurile, papetrăria reprezintă un tot și pot fi personalizate cu numele sau grafica și cromatica decisă de miri.

Buchetul de mireasă va ține cont de florea preferată a miresei, cromatica potrivită ținutei sau decorurilor de la eveniment, rochia de mireasă purtată, conceptul nunții care poate fi declinat în cele mai importante elemente, deci și în designul buchetelor. Chiar dacă nu mai sunt neapărat la modă buchetele masive, multicolore sau curgătoare, ci buchetele suave, mici, precum o bijuterie prețioasă sau un accesoriu ușor de purtat de către mireasă, tot preferința și visul miresei decide linia finală.

Locațiile îmbrățișate de natură și de lumină sunt preferate în locul corturilor și a locațiilor închise. Nunțile mici își caută cadrul în locațiile intime care să poată să fie decorate în detaliu, precum un basm romantic, iar cele mari în locații care să aibă potențial de diversitate, dar și de armonie estetică, cu posibilitate de creare de spațiu exterior sau interior de distracție, în funcție de activități. Iar versatilitatea este cea mai importantă caracteristică a unei locații perfecte de nuntă pentru ca ea să devină cadrul din visul mirilor.

Ivona Nenu – TOP 10 trenduri în organizarea nunților din 2025

Nunți mai intime, mai personale

Anul acesta numărul de invitați în marea majoritate a cazurilor nu mai este foarte mare. Mirii aleg să petreacă cu cei mai apropiați oameni, să nu cheme persoane îndepărtate, cu care nu s-au mai văzut de foarte mult, doar pentru că trebuie. Și dacă vorbim despre numărul de invitați, rolul unui wedding planner este să îi ajute pe miri să găsească cea mai potrivită locație. Astfel că vorbim despre cele 3 criterii importante: capacitate, buget, concept cu care un wedding planner așează pe hartă nunta mult visată.

Experiențe, interacțiune, personalizare

Anul acesta, vorbim despre o atenție sporită pe zona detaliilor. Mirii își doresc ca invitații lor să fie captivați de povestea nunții lor și să trăiască experiențe de neuitat. Vor ca invitații lor să plece acasă cu amintiri, nu cu lucruri: cabine video – pentru ca apropiații să lase mesaje video, ilustratori, caricaturiști, momente muzicale plugged in, camere polaroid. În plus, își îndreaptă atenția asupra personalizării: ring de dans personalizat, mărturii personalizate în timpul evenimentului, șervete personalizate

Nunțile destinație sau călătorie

Nunțile destinație rămân și anul acesta în trend. Atât pentru cuplurile care locuiesc în România care se gândesc ca cea mai importantă zi să aibă loc pe o plajă însorită din Grecia, la un conac în Toscana sau la un castel în Franța, cât și pentru cuplurile de români care locuiesc în afara României și își doresc să se întoarcă în țară împreună cu prietenii lor străini – acestea se transformă în weekend-uri pline de experiențe prin care invitații ajung să cunoască specificul și cultura locală.

Nunțile în exterior

Majoritatea mirilor pornesc cu gândul de a avea nunta în exterior, sub stele, printre luminițe, cu un foc de artificii care să se oglindească deasupra mării/ lacului sau piscinei. Rolul unui wedding planner este de a îndeplini visul mirilor, însă acesta este primul care trebuie să ia măsurile de siguranță ca ziua cea mare în exterior să se întâmple fără griji și stres. Pentru că în acest caz, lista de neprevăzute crește considerabil. De cele mai multe ori, pot să spun că eu cred în norocul mireselor, însă atunci când vorbim despre costuri foarte mari și o zi care nu se mai repetă, nu trebuie lăsat nimic la voia întâmplării.

Mamele în centrul atenției

Anul acesta, totul este mult mai personal. Sentimentele, trăirile, emoțiile, momentele sunt cele care contează, nu maratonul de a îndeplini tot ce este trecut pe desfășurător. Mirii acordă o atenție sporită momentelor cu cei apropiați, în special cu mamele lor. Sunt foarte multe povești în care mamele mireselor au ajutat la organizare și au făcut-o într-o armonie absolută cu mirii. Fără să își impună punctul de vedere, ci ca să fie o extensie a copiilor, care de cele mai multe ori poate sunt plecați din țară sau nu au timpul necesar pentru a se implica. Este un sentiment înălțător să vezi dragostea și emoția din ochii mamelor mirilor, pentru că nunta copiilor este și cel mai frumos vis al lor.

Mâncare și băutură – momente interactive și personalizate

Un criteriu foarte important la nuntă este mâncarea. Să fie bună și pe gustul mirilor și a invitaților. Și pentru asta, un pont de luat în calcul este degustarea înainte de semnarea contractului. Astfel, un wedding planner ajută mirii să se asigure că meniul este pe placul lor. Live station-urile sunt un must, la fel și late night snack-urile care surprind invitații și devin acel touch pe care îl povestește toată lumea a doua zi. Să ai în exteriorul locației o echipă de bucătari care să gătească în fața invitaților live spaghete, burgeri, clătite, să își aleagă ingredientele preferate, să sfârâie sarmalele în ceaune și să se amestece în tuciul de mămăligă aburindă…memorabil. Și în ceea ce privește băuturile, vorbim despre experiențe și despre spectacol. Se poartă cocktailuri personalizate, cu nume haioase și mix-uri neașteptate, cu barmani puși pe șotii.

Elementele de papetărie – un moment de design

Layout/urile, conceptele elementelor de papetărie: meniuri, place card-uri, sitting-plan-uri, toate încearcă să fie o formă de artă și de unicitate. De la crearea logo-ului până la imprimarea monogramei, asortarea în culorile alese cu atenție de florist, totul trebuie gândit să creeze tabloul perfect. Printre elementele clasice și obligatorii de papetărie existente deja, își fac loc surprize pentru invitați și pe acest segment: notițe scrise de mână sau mărturii personalizate, cum ar fi husele de pașapoarte.

Echipe foto – video axate pe instantanee și multă emoție

Momentele regizate nu își mai găsesc locul în 2026. Mirii își doresc autenticitate, surprinderea emoției pure, așa că își aleg echipe foto – video care să fie mereu pe fază și să poată surprinde acele instantanee. Este foarte important să alegi foarte bine echipele foto – video, pentru că, de cele mai multe ori, prin ochii lor, prin selecția pe care ei o fac, rămân în amintire anumite momente peste ani și ani. Astfel că rolul unui wedding planner este să ghideze viitorii miri și să încerce să îi facă atenți la toate detaliile în colaborarea cu aceste echipe și cu rigorile și nevoile lor, să verifice filtre, mod de editare atât foto, cât și video.

Dress codes și teme mult mai puternice

Începem să vedem din ce în ce mai des și la nunți dress-code sugerat pe invitație sau pe site-ul evenimentului. Acest lucru ajută atât la crearea unui tablou fashion impecabil la nuntă, cât și la confortul invitaților, să știe din timp și să-și pregătească ținutele cele mai potrivite: all black, forrest glam, retro glam, pool party, all white, garden party with a twist, traditional romanian party, royal party – sunt câteva exemple de teme folosite în nunțile din 2026.

Wedding planners ca wedding designers

Mirii simt nevoia unui ajutor complet: un wedding planner care să le transforme visul în realitate. Să caute furnizori, să gestioneze ziua nunții, însă să fie și maestrul care le face ordine în idei și în priorități, care îi ajută să creeze momente memorabile și un concept care îi definește.

Andreea Veneciuc, fashion designer, despre trendurile în materie de rochii de mireasă în 2026

În 2026, trendurile internaționale se îndreaptă clar către minimalism construit, nu simplu. Accentul cade pe structură, tăietură și proporții, nu pe exces decorativ.

Vedem mult: corseterie vizibilă, cu rol funcțional, nu doar estetic, linii curate, dar cu detalii arhitecturale (decupaje precise, volume controlate), rochii modulare sau transformabile (fustă detașabilă, mâneci removabile).

Miresele trebuie să știe că în 2026 NU mai este vorba despre „rochia încărcată”, ci despre o rochie care susține corpul, personalitatea și contextul evenimentului. Calitatea execuției și felul în care rochia este construită pe corp devin mai importante decât tendința în sine.

Noutățile reale vin din reinterpretarea tehnică a clasicului: corsete cu tije flexibile, adaptate corpului, nu rigide, busturi sculptate cu efect „second skin”, fuste fluide, dar construite din mai multe straturi funcționale, nu doar decorative.

Trendul este doar un punct de plecare, dar îl filtrez prin stilul meu: feminitate controlată, senzualitate elegantă și construcție impecabilă. Nu copiez direcții, ci le adaptez pentru a crea rochii care sunt memorabile atât pentru mireasă, cât și pentru semnătura Andreea Veneciuc.

Inovațiile la nivel de aplicații, culori, accesorii sau materiale în 2026 sunt foarte interesante din punct de vedere tehnic: – Aplicațiile devin integrate în construcție, dar si aplicate ulterior (broderii inserate între straturi, cristale cusute manual în diferite forme, perle aplicate. – Culorile migrează subtil de la alb pur către ivory cald, champagne, soft nude, pearl blush. – Accesoriile sunt minimaliste, dar statement: voaluri sculpturale, funde arhitecturale, detalii metalice discrete.

Contraindicații pentru miresele din 2026 ar putea fi materialele foarte rigide care nu urmăresc corpul și albul optic rece, care nu avantajează majoritatea tipurilor de piele. Sigur, contează și trendurile, însă în ceea ce privește rochia de mireasă, nimic nu se demodează și totul se reinventează.

În 2026, o rochie de mireasă trebuie să fie construită special pentru cea care o poartă.

Must-have pentru miresele din 2026: un corset bine construit, adaptat corpului, materiale de calitate, cu cădere naturală, posibilitatea de transformare a rochiei (zi / seară), dacă nu vrem să avem 2 sau chiar 3 rochii.

În 2026, miresele vin din ce în ce mai informate și mai asumate. Nu mai cer „o rochie frumoasă”, ci o rochie care să le reprezinte. Este un proces tehnic, dar profund personal care cuprinde: o discuție detaliată despre personalitate, siluetă și eveniment, definirea direcției estetice, realizarea designului personalizat, probe succesive pentru ajustări milimetrice, finisaje manuale și detalii finale.

Rochia perfectă de mireasă este cea care nu eclipsează mireasa, ci o pune în valoare. Este o rochie care arată impecabil din orice unghi, se mișcă frumos, este confortabilă și spune o poveste despre femeia care o poartă. Perfecțiunea înseamnă echilibru între emoție, tehnică și identitate.

Adrian Perjovschi, hair-stylist, despre trendurile în materie de coafuri pentru mirese în 2026

În 2026, coafurile de mireasă pun accent pe „eleganța relaxată” și pe sănătatea vizibilă a părului. Tendințele se îndepărtează de look-urile rigide, supra-finisate cu fixativ, în favoarea unor stiluri care permit mișcare naturală și strălucire intensă.

Elementul vedetă al anului este „Liquid Shine” (Strălucirea de Oglindă): Indiferent de stilul ales (coc, coadă sau păr desprins), părul trebuie să aibă un finisaj ultra-glossy.

Cocuri Sculpturale „Soft” (Soft Sculpted Updos)

Spre deosebire de cocurile clasice foarte strânse, în 2026 se poartă formele fluide. Accentul cade pe volumul strategic în jurul creștetului și pe șuvițe care încadrează chipul cu finețe. Oferă un aspect regal, dar modern, și este baza perfectă pentru prinderea voalului. Variație: Cocul francez reinterpretat, cu un finisaj mai aerisit.

Coada de Cal „High-Fashion”

Coada de cal nu mai este considerată o coafură casual, ci o alegere de tip editorial. În 2026, aceasta este purtată Sleek & Low – la baza gâtului, cu o cărare pe mijloc sau laterală foarte precisă sau Texturată – cu valuri lejere pe lungime și baza acoperită elegant de o șuviță de păr.

Valuri „Hollywood” Moderne (Airy Silk Waves)

Celebrele bucle de tip Hollywood primesc un update în 2026. Ele sunt acum mai „aerisite” și mai puțin uniforme. Părul arată mătăsos și lucios, dar valurile sunt periate astfel încât să pară naturale, nu ca un set de bucle identice. Acest stil funcționează de minune cu accesorii precum agrafele statement cu perle pe o singură parte.

Bouncy Blowout (Volum Retro anii ’90)

Inspirată de supermodelele anilor ’90, această coafură revine în forță pentru miresele care vor să poarte părul desprins.

Împletituri Texturate și Boeme

Împletiturile devin mai sofisticate și mai puțin rustice. În 2026, vedem micro-împletituri inserate subtil în coafurile pe jumătate prinse (half-up, half-down) și fishtail rafinat – împletituri de tip „coadă de pește” care se termină într-un coc lejer la baza gâtului.

Bob-ul de Mireasă (The Modern Bridal Bob)

Dacă ai părul scurt, 2026 este anul tău. Miresele nu mai apelează neapărat la extensii, ci pun în valoare tăieturi precum bob-ul franțuzesc sau bob-ul gradat, coafat ori ultra-drept (liquid hair), ori cu o textură ușor „zburlită” pentru un look șic și nonșalant. Volum maxim la rădăcină și vârfuri întoarse discret, oferind o alură de „sănătate și vitalitate”.

Accesoriile vedetă în 2026 sunt: – Funde supradimensionate XXL: Din organza sau satin, care înlocuiesc uneori voalul. – „Pearl Rain” – Perle și detalii metalice: Perle de dimensiuni diferite „presărate” aparent aleatoriu prin păr sau fixate pe șuvițe ultra-subțiri care încadrează fața. Pot fi și inserate direct în împletituri sau sub formă de diademe minimaliste. – Flori naturale 3D: Aplicații care imită textura rochiilor de mireasă în vogă anul acesta.

Construcția coafurii de mireasă pornește de la un păr cu un aspect cât mai sănătos, așadar se recomandă o serie de tratamente înainte de eveniment pentru a oferi părului efectul de luciu de sticlă. Punctul de plecare: Consultanța și „Ancora” Stilului. Orice coafură reușită în 2026 pornește de la trei elemente de bază care dictează „direcția de construcție”: decolteul și spatele rochiei, analiza trăsăturilor (Morfologia) și punctul de prindere al voalului. Se alege coafura în funcție de stilul rochiei și de dorinta miresei. Detaliul de Stil: „Designed Baby Hairs” – În loc să fie ascunse sau lipite rigid, firele scurte de păr de la frunte și tâmple sunt acum stilizate intenționat. Adaugă o notă de prospețime și tinerețe, „îndulcind” trăsăturile, mai ales la coafurile strânse (sleek buns).

Cea mai mare provocare în acest an este ca, la final, coafura să arate de parcă s-a așezat singură așa, deși în spate există o muncă de 1-2 ore. Secretul constă în folosirea unor fixative de tip „dry texture” care lasă părul moale la atingere, dar stabil ca formă.

În 2026, conceptul de „must-have” în coafura de mireasă nu se rezumă doar la un anumit model, ci la o anumită textură și atitudine. Cuvântul de ordine este „Luxe-Realism” – o coafură care arată scumpă și studiată, dar care păstrează o doză de naturalețe și libertate de mișcare. Tratamentele de glossing făcute în salon cu 1-2 săptămâni înainte sunt un must-have în 2026. Părul trebuie să reflecte lumina în fotografii ca și cum ar fi hidratat din interior, evitând aspectul mat lăsat de fixativele clasice.

