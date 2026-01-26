Contractul include și primii kilometri din Republica Moldova

Tronsonul 4, între DN 24 (Iași) și Podul peste Prut de la Ungheni, la frontiera cu Republica Moldova, are o lungime de 15,5 kilometri și un cost estimat de 4,7 miliarde lei, finanțarea fiind asigurată prin Programul Security Action for Europe – SAFE, a transmis CNIR.

Contractul include și realizarea unui segment de 5 kilometri de autostradă în Republica Moldova.

Pe traseu vor fi construite: 14 poduri și pasaje, două tunele (tunelul de la km 83 având o lungime de 1.760 metri), două noduri rutiere (nod rutier de perspectivă – drum de legătură cu Spitalul Regional și Aeroportul Iași, respectiv nodul Golăiești).

Durata de realizare a contractului este de 46 de luni, din care 10 luni pentru etapa de proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor.

„Este un contract cu finanțare europeană prin Programul SAFE, iar elementul de noutate îl reprezintă segmentul de autostradă de 5 kilometri din Republica Moldova pe care îl va construi România. Practic, ducem Autostrada Unirii dincolo de Prut. Tot în cadrul acestui contract, CNIR va acorda punctaj suplimentar constructorului care își asumă realizarea în termen de 18 luni a segmentului de autostradă cu o lungime de 2,77 km dintre nodul rutier Golăiești și Podul peste Prut de la Ungheni”, a declarat Gabriel Budescu, directorul general al CNIR.

Proiectul prevede și conexiunea cu viitorul hub logistic multimodal, care se referă în principal la proiectul transfrontalier strategic dintre România și Republica Moldova pentru dezvoltarea complexului de la Berești (Ungheni).

„Hubul logistic va fi amenajat pe un teren de 18 hectare la stația Berești (raionul Ungheni) și este gândit ca un punct-cheie la frontiera estică a Uniunii Europene, cu acces direct la: rețeaua extinsă TEN-T, sistemul feroviar (ecartament UE și ecartament larg), coridoarele Centru-Nord”, a menționat și Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în cadrul Ministerul Transporturilor.

Care sunt ofertele depuse

Ofertele depuse sunt:

1. Asocierea Danlin XXL (lider)-Intertranscom Impex SRL-Evropeiski-Patishta AD-Groma Hold;

2. Asocierea Far Foundation (lider)-Automagistral Pivden-Lincor Trans SRL;

3. Asocierea Construcții Erbașu SA (lider)-Frasinul SRL-Consent SA-EKY – SAM SRL-Dimex 2000 Company;

4. AKTOR (ofertant unic);

5. Asocierea Itinera SPA (lider)-Sapiem SPA-ICM SPA;

6. CENGIZ Insaat Sanayi Ve Ticaret AS (ofertant unic);

7. Asocierea CONCELEX (lider) – AVTOMAGISTRALI – HYDROSTROY AD – X-WAY INFRASTRUCTURE;

8. FCC Construcction (ofertant unic).

