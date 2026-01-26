Amintim că Miruță a fost întrebat la Digi24, duminică, 25 ianuarie, dacă fostul dictator Nicolae Ceaușescu a fost un patriot. Ministrul nu a dat un răspuns clar. Mai mult, a scos în evidență și aspecte pozitive, pentru care a fost apoi extrem de criticat: „V-am spus argumentul pentru care se încadrează la a fi fost patriot, v-am spus argumente pentru care nu a avut legătură cu patriotismul”.

Seara, ministrul USR a revenit cu precizări. El a scris pe Facebook un punct de vedere în care a eliminat ideea că a sugerat că Ceaușescu a fost patriot și s-a concentrat pe explicarea motivelor pentru care percepțiile nostalgice față de fostul dictator nu sunt justificate.

„Întrebarea a fost directă: a fost sau nu Ceaușescu patriot? Eu am răspuns de ce nu stau în picioare argumentele celor care zic că el a construit și a fost patriot. Într-o țară în care aproape jumătate dintre cetățeni declară nostalgie față de comunism, am considerat important să discut și de ce unii încă îl văd ca pe un erou – și de ce aceste argumente nu sunt valide. Cred că avem responsabilitatea de a vorbi deschis despre ideile care încă persistă în mintea unor compatrioți”, a scris Miruță pe rețeaua de socializare.

Și a continuat, fără să mai amintească faptul că în emisiune a spus „argumentul pentru care” Ceaușescu „se încadrează la a fi fost patriot”: „A ne preface că aceste percepții nu există, a le evita sau a le respinge fără explicații ar fi o greșeală. Nu e suficient să spui „nu a fost patriot”, fără să arăți de ce: pentru că a distrus destine, a sufocat libertatea, a ruinat economia și dezvoltarea și a condamnat o țară întreagă la frică și izolare”.

„Doar prin dialog onest și argumente putem închide definitiv această discuție cu trecutul. Altfel, admit că puteam să încadrez și să nuanțez mult mai bine răspunsul”, a conchis el.

Radu Miruță este ministrul apărării din decembrie 2025. El l-a înlocuit pe Ionuț Moșteanu, care și-a dat demisia după ce Libertatea a dezvăluit că și-a falsificat un CV din 2016.

Fostul dictator Nicolae Ceaușescu a fost executat pe 25 decembrie 1989, la Târgoviște, după un proces sumar. Decizia a fost luată de cei care au preluat puterea după 22 decembrie 1989, printre care fostul președinte Ion Iliescu și Gelu Voican Voiculescu, numit vicepremier după Revoluție.

Nicolae Ceaușescu a condus România în perioada 1965-1989. Foto: Hepta

Peste 60 la sută dintre români cred că regimul comunist a fost un lucru bun pentru România, că Nicolae Ceaușescu a condus bine țara, iar aproape 50% susțin că înainte de 1989 se trăia mai bine, potrivit celui mai recent sondaj INSCOP pe această temă, realizat în parteneriat cu IICCMER și prezentat în iulie 2025 la Palatul Victoria.