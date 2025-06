„La noapte la ora 00, Jupiter va intra în zodia Rac unde va sta până pe 1 iulie 2026, un an în care avem timp să ne liniștim, să ni se împlinească visele, pentru că este și un semn emoțional. Jupiter se simte bine în Rac, este în zodia lui de exaltare, iar până acum tot tranzitul acesta de un an în zodia Gemeni a fost bun pentru cei care au luptat pentru adevăr”, a spus astrologul.

De acum încolo însă, timp de un an, nu va mai fi nevoie să luptăm pentru acest lucru, pentru că totul va veni de la sine.

„Jupiter în Rac, o zodie a sinelui divin, ne face să ne prindem de anumite lucruri, nu mai merge ca până acum, cu minciuna, și e foarte important ca oamenii să se roage și să se conecteze la o forță superioară lor pe care o știu de mult”, a explicat Cristina Demetrescu.

Potrivit ei, aceasta este o zodie care guvernează căminul, casa, maternitatea, copiii mici, astfel că va crește natalitatea, iar oamenii își vor găsi locul și liniștea lor în casă.

Horoscop 9 – 15 iunie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Berbec

Berbecul are un an de zile la dispoziție în care trebuie să-și găsească liniștea, casa, dar este o perioadă bună și pentru întregirea familiei, pentru cei care sunt plecați. Este bine să se gândească puțin diferit decât au făcut-o până acum, pentru că Berbecul se spune că este mai egoist. Dacă e o familie, e mai bine să vadă per ansamblu, cum e mai bine pentru toată lumea. Nativele Berbec se pot pregăti de sarcină, iar dacă conexiunea cu sinele divin e bună, ei se pot simți bine toată viața.

Horoscop 9 – 15 iunie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Taur

Taurul, dacă are o proprietate sau s-ar putea să investească în una, această poveste l-ar putea ține pe drumuri. De asemenea, poate fi vorba și de o moștenire. Este o perioadă bună pentru orice gen de examene, pentru a învăța, a scrie, pentru a-și cumpăra o mașină nouă. Totodată, Taurii s-ar putea să afle că au frați sau surori de care nu știau. Totuși, este o perioadă bună pentru a relaționa cu rudele, cu frații, surorile.

Horoscop 9 – 15 iunie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Gemeni

Gemenii vor avea o perioadă bună din punct de vedere financiar, le crește cota, dar e important să și investească. Pot fi investiții în zona imobiliară, dar poate fi momentul potrivit pentru a face pasul către antreprenoriat, în funcție de abilitățile pe care le au.

Horoscop 9 – 15 iunie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Rac

Racul este adevăratul beneficiar al acestui tranzit. De aceea, e bine ca acești nativi să-și fixeze un lucru important pe care și-l doresc și să se concentreze pe el.

Horoscop 9 – 15 iunie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Leu

Leul va avea o perioadă bună pentru sănătate și devine mai preocupat de subconștient. Va simți nevoia să ajute, dar o va face în mod natural, în funcție de ce are el de oferit.

Horoscop 9 – 15 iunie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Fecioară

Pentru cei din zodia Fecioară, este o perioadă în care un tânăr poate fi ajutat de o rudă, deci i se întinde o mână, are protecție, poate să-și facă prieteni. Cei care au curaj și au firme sau sunt antreprenori își pot dubla veniturile, concentrându-se pe eficiență.

Horoscop 9 – 15 iunie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Balanță

Balanțelor li se face dreptate într-o chestiune în care poate că au avut de tras, de luptat fie cu autoritățile, fie cu părinții, oricum nu au fost înțelese. Dar cumva Jupiter vine și rezolvă lucrurile, dar e și o perioadă bună pentru funcții, grade, distincții, premii. Totodată, se pot muta într-o nouă casă.

Horoscop 9 – 15 iunie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Scorpion

Pentru Scorpioni este foarte frumos aspectată zona călătoriilor în străinătate, e foarte important să exploreze, să facă un concediu. Și tot ce e mai bun pentru ei se află dincolo de linia orizontului, așa că nu mai caute de jur împrejur.

Horoscop 9 – 15 iunie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Săgetător

Săgetătorii își refac bugetul după o perioadă mai lungă de cheltuieli, de investiții. Până acum, Marte a băgat cuțitul în rană, iar acum, vine Jupiter și coase, cicatrizează foarte frumos. Are balta pește pentru acești nativi, dar e mai satisfăcătoare munca personală, iar ei sunt preocupați de investiții, explorări.

Horoscop 9 – 15 iunie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Capricorn

Pentru cei care sunt îndrăgostiți de Capricorni, acum e momentul să-i prindeți pe picior greșit. Este momentul bun și pentru parteneriate, pentru că pe ei mai mult îi interesează munca, businessul, dar și pentru a avea succes din procese grele care au legături cu case, moșteniri.

Horoscop 9 – 15 iunie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Vărsător

La Vărsători, este o perioadă foarte bună din punct de vedere medical, se refac, găsesc medici buni și soluții bune, așa că din punctul acesta de vedere, totul se termină cu bine. Este indicată și o regenerare, poate căuta terapii alternative care îi ajută să-și regenereze organismul, să dispară stresul.

Horoscop 9 – 15 iunie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Pești

La Pești, este un tranzit foarte frumos, pentru că Jupiter în Rac se armonizează foarte bine cu apa Peștilor, este un flux bun, acolo este sectorul iubirii, copiilor, al creativității. Ceva se trezește acolo și ceva se naște din această zodie – un copil, o idee, ceva creativ.