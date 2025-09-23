Horoscop Berbec – 24 septembrie 2025:

Chiar dacă lucrurile par mai simple astăzi, de fapt nu sunt și ar fi bine să nu te lași înșelat de aparențe. Orice moment în care vei fi dominat de senzația că ți s-a făcut o nedreptate poate duce la decizii greșite.

Horoscop Taur – 24 septembrie 2025:

Este greu să-ți dai seama cine îți dorește binele dintre cei cu care interacționezi. Ca să nu te încurci singur în toate aceste ițe, este mai bine să te bazezi pe tine și pe ceea ce-ți spune propria intuiție.

Horoscop Gemeni – 24 septembrie 2025:

Poate că nu vei avea parte de acea claritate de care ai nevoie ca să stabilești cine are intenții bune și cine nu, dar vei putea lua decizii bune, dacă îți respecți propria experiență și intuiția.

Horoscop Rac – 24 septembrie 2025:

Te atrage irezistibil ideea de a beneficia de avantaje pe care ți le-ai dorit mult timp și acum par să fie mai aproape ca oricând. Ar trebui să știi, din experiență, că totul are un preț și câteodată acest preț este mai mult decât îți poți permite.

Horoscop Leu – 24 septembrie 2025:

Ți se pare dificil să urmărești șirul explicațiilor celor care încearcă să te convingă de una sau de alta. Poate că e mai bine așa, ca să stai departe de orice tentație care te-ar duce la decizii greșite.

Horoscop Fecioară – 24 septembrie 2025:

Este bine să apelezi la prudența ta caracteristică, în special în momentele în care ceea ce ți se promite pare a fi prea frumos ca să fie adevărat. Probabil că așa și este.

Horoscop Balanță – 24 septembrie 2025:

Ai nevoie de o ancoră solidă pe care nu o poți găsi decât în interior, în experiența ta și în acea coerență pe care o protejezi zi de zi. Această ancoră te va ajuta să ții piept tentațiilor de orice fel.

Horoscop Scorpion – 24 septembrie 2025:

Ai acel strop de seriozitate care te poate ajuta să selectezi corect situațiile în care e nevoie să intervii și pe cele care nu merită atenția ta. Problema e să nu te lași păcălit, în ultimul moment, de propriile emoții negative.

Horoscop Săgetător – 24 septembrie 2025:

Tentația ia forma dorinței firești de a interveni în situațiile în care se conturează un avantaj pe care ți l-ai dorit. Problema e că astăzi acele avantaje sunt doar capcane pentru naivi.

Horoscop Capricorn – 24 septembrie 2025:

Astăzi oamenii una spun și alta gândesc, nu neapărat pentru că ar căuta să-i înșele pe alții, ci pentru că sunt copleșiți de propriile emoții negative. Nu ai altă soluție, decât să-ți păstrezi cumpătul și să rămâi ferm în orice situație.

Horoscop Vărsător – 24 septembrie 2025:

E nevoie de o putere interioară reală ca să reziști în fața tentațiilor acestei zile, în special pe plan profesional. Numai că acea putere nu apare instantaneu, trebuie construită pas cu pas, zi de zi.

Horoscop Pești – 24 septembrie 2025:

Din toată bogăția ta interioară vei avea ce să alegi, ca să faci față oricăror probleme care se conturează astăzi. Singura problemă reală ar fi dacă emoțiile negative intense te vor ține departe de resursele tale reale.

