Horoscop 27 februarie 2023. Capricornii sunt puși pe fapte mari, dar realitatea refuză să se supună voinței lor, ceea ce e firesc

Horoscop Berbec – 27 februarie 2023:

Cel mai bine îți stă, astăzi, să fii tu cel rezonabil, care face un pas înapoi atunci când știe că nu are dreptate și că, de fapt, nici nu contează dacă are dreptate sau nu, atâta timp cât fiecare crede, în felul său, că are dreptate.

Horoscop Taur – 27 februarie 2023:

Pentru că este o zi destul de agitată și presărată cu numeroase situații ambigui, ar fi bine să păstrezi o oarecare distanță față de situațiile pe care nu le înțelegi prea bine și să nu reacționezi impulsiv.

Horoscop Gemeni – 27 februarie 2023:

Ar fi bine să iei în calcul, în momentele în care vei dori să tragi concluzii, faptul că nu știi destule despre multe situațiile pe care le judeci cu asprime. Poate că nu e chiar așa sau poate că realitatea e cu totul alta.

Horoscop Rac – 27 februarie 2023:

S-ar putea să te agite astăzi vorbele spuse de unii care nu au altceva mai bun de făcut, eventual pe la colțuri. Ar trebui să fugi de cei care vor să-ți dovedească loialitatea lor, purtând vorba de colo-colo.

Horoscop Leu – 27 februarie 2023:

Va fi destul de dificil să reziști și să nu reacționezi dur față de situațiile care nu-ți sunt pe plac, mai ales dacă sunt provocate de cei pe care nu-i prețuiești prea mult. Numai că vei fi singurul care va avea de pierdut.

Horoscop Fecioară – 27 februarie 2023:

Șansa zilei de astăzi vine prin faptul că egoismul poate fi controlat mai ușor cu ajutorul bunului simț, de care nu ai dus lipsă niciodată. Bine ar fi să-ți păstrezi și judecata sănătoasă, nu doar să ții sub control egoismul bolnăvicios.

Horoscop Balanță – 27 februarie 2023:

Se vorbește mult astăzi și degeaba, unii preferă să vorbească despre problemele lor, în loc să-și consume energia ca să caute soluții realiste. Așa că știi ce ai de făcut, ca să nu pierzi timpul degeaba.

Horoscop Scorpion – 27 februarie 2023:

Te poți simți luat pe sus, ceea ce e neobișnuit pentru tine, de tot felul de idei, propuneri, invitații sau provocări care vin de la cei dragi. Va fi greu să-i refuzi, așa că este mai bine să te ocupi de solicitările lor.

Horoscop Săgetător – 27 februarie 2023:

Poți afla care sunt aspirațiile sincere ale partenerului de cuplu și ce poți face ca să devină realitate, dacă îți dorești să-l sprijini, cu adevărat. Atmosfera din familie se schimbă de la o zi la alta, dar este un lucru bun.

Horoscop Capricorn – 27 februarie 2023:

Ești pus pe fapte mari, dar realitatea refuză să se supună voinței tale, ceea ce e firesc. Ar trebui să știi că poți modela doar realitatea personală, nu și pe a celorlalți, care au aceleași drepturi și posibilități, ca și tine.

Horoscop Vărsător – 27 februarie 2023:

Poate că nu îți dai seama ce și cum să faci pentru cei dragi, în acest moment, dar te vei orienta mai ușor, dacă vei accepta să te orientezi după sentimente, după ceea ce simți.

Horoscop Pești – 27 februarie 2023:

Casa te preocupă mai mult decât de obicei, poate și pentru că ai mai multă nevoie de intimitate, decât de obicei. Poate că ar fi momentul să le explici apropiaților că ai nevoie de un spațiu doar al tău, în care să pătrundă doar cei pe care-i accepți tu.

