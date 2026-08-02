În viziunea șefului Bisericii Ortodoxe Ruse, apariția arsenalului nuclear sovietic a reprezentat singura cale prin care țara a fost salvată de la o catastrofă totală, împiedicând planurile marilor puteri occidentale de a subjuga teritoriul rus.

Rugăciunile unui sfânt și bomba nucleară

Conform liderului religios de la Moscova, un rol crucial în crearea bombei l-a avut amplasarea centrului de cercetare în orașul Sarov (cunoscut în perioada sovietică sub denumirea codificată Arzamas-16).

Locul purta o încărcătură spirituală deosebită, fiind spațiul în care s-a rugat și a trăit Sfântul Serafim de Sarov.

„Am creat bomba atomică rusească, care a oprit planurile inamicului de a distruge și înrobi Patria noastră. Astfel, prin munca oamenilor de știință, inginerilor și muncitorilor care au trudit aici, harul și mila lui Dumnezeu s-au pogorât asupra țării noastre”, a afirmat Patriarhul Kirill la finalul liturghiei.

Șeful Bisericii Ortodoxe Ruse a adăugat că rugăciunile Sfântului Serafim au contribuit direct la continuarea existenței poporului rus, salvând URSS de la o distrugere teribilă.

Declarația nu este singulară. În 2023, Kirill susținea că arma nucleară a fost creată prin „providența inefabilă a lui Dumnezeu”, iar în 2024 le cerea credincioșilor ruși să nu se teamă de un posibil sfârșit al lumii sau de apocalipsa nucleară.

Mănăstirea transformată de bolșevici în laboratorul bombei atomice

Istoria centrului nuclear de la Sarov conține o ironie profundă pe care Patriarhul Kirill o interpretează în cheie mistică.

Complexul secret a fost ridicat de regimul sovietic în anul 1946 exact pe terenul Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului, lăcaș de cult care fusese închis și confiscate de bolșevici în 1927, în cadrul campaniilor ateiste.

Proiectul nuclear sovietic a mobilizat elitele științifice ale vremii, sub coordonarea unor savanți reputați precum academicianul Vitali Khlopin, George Gamow și Igor Kurchatov.

Eforturile lor s-au concretizat în august 1949, când Uniunea Sovietică a testat cu succes prima sa bombă atomică.

În martie 1950, Moscova anunța oficial că deține arma nucleară, spulberând definitiv monopolul strategic pe care Statele Unite îl menținuseră de la finalul Celui de-Al Doilea Război Mondial.

Câte focoase nucleare deține Rusia

Afirmațiile Patriarhului Kirill vin într-un moment în care retorica nucleară a Moscovei este tot mai prezentă în spațiul public. Arsenalul moștenit și extins de la testele din 1949 rămâne cel mai numeros din lume.

Conform datelor oficiale publicate de Institutul Internațional de Cercetare a Păcii de la Stockholm (SIPRI), în ianuarie 2026, Rusia figura cu un total de 5.420 de focoase nucleare în inventarul său strategic.

Prin comparație, Statele Unite ocupau poziția secundă la nivel global, cu un număr de 5.042 de focoase nucleare.

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