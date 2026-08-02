În viziunea șefului Bisericii Ortodoxe Ruse, apariția arsenalului nuclear sovietic a reprezentat singura cale prin care țara a fost salvată de la o catastrofă totală, împiedicând planurile marilor puteri occidentale de a subjuga teritoriul rus.

Rugăciunile unui sfânt și bomba nucleară

Conform liderului religios de la Moscova, un rol crucial în crearea bombei l-a avut amplasarea centrului de cercetare în orașul Sarov (cunoscut în perioada sovietică sub denumirea codificată Arzamas-16).

Locul purta o încărcătură spirituală deosebită, fiind spațiul în care s-a rugat și a trăit Sfântul Serafim de Sarov.

„Am creat bomba atomică rusească, care a oprit planurile inamicului de a distruge și înrobi Patria noastră. Astfel, prin munca oamenilor de știință, inginerilor și muncitorilor care au trudit aici, harul și mila lui Dumnezeu s-au pogorât asupra țării noastre”, a afirmat Patriarhul Kirill la finalul liturghiei.

Șeful Bisericii Ortodoxe Ruse a adăugat că rugăciunile Sfântului Serafim au contribuit direct la continuarea existenței poporului rus, salvând URSS de la o distrugere teribilă.

Declarația nu este singulară. În 2023, Kirill susținea că arma nucleară a fost creată prin „providența inefabilă a lui Dumnezeu”, iar în 2024 le cerea credincioșilor ruși să nu se teamă de un posibil sfârșit al lumii sau de apocalipsa nucleară.

Mănăstirea transformată de bolșevici în laboratorul bombei atomice

Istoria centrului nuclear de la Sarov conține o ironie profundă pe care Patriarhul Kirill o interpretează în cheie mistică.

Complexul secret a fost ridicat de regimul sovietic în anul 1946 exact pe terenul Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului, lăcaș de cult care fusese închis și confiscate de bolșevici în 1927, în cadrul campaniilor ateiste.

Proiectul nuclear sovietic a mobilizat elitele științifice ale vremii, sub coordonarea unor savanți reputați precum academicianul Vitali Khlopin, George Gamow și Igor Kurchatov.

Eforturile lor s-au concretizat în august 1949, când Uniunea Sovietică a testat cu succes prima sa bombă atomică.

În martie 1950, Moscova anunța oficial că deține arma nucleară, spulberând definitiv monopolul strategic pe care Statele Unite îl menținuseră de la finalul Celui de-Al Doilea Război Mondial.

Câte focoase nucleare deține Rusia

Afirmațiile Patriarhului Kirill vin într-un moment în care retorica nucleară a Moscovei este tot mai prezentă în spațiul public. Arsenalul moștenit și extins de la testele din 1949 rămâne cel mai numeros din lume.

Conform datelor oficiale publicate de Institutul Internațional de Cercetare a Păcii de la Stockholm (SIPRI), în ianuarie 2026, Rusia figura cu un total de 5.420 de focoase nucleare în inventarul său strategic.

Prin comparație, Statele Unite ocupau poziția secundă la nivel global, cu un număr de 5.042 de focoase nucleare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
Viva.ro
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
„Trăim într-o perioadă în care nu mai avem voie să trecem cu vederea astfel de comportamente”. Andreea Raicu critică derapajul lui Alexandru Rogobete la adresa medicului endocrinolog Ioana Mihăilă: „Nu este acceptabil”. Mesajul vedetei a stârnit valuri de reacții
Unica.ro
„Trăim într-o perioadă în care nu mai avem voie să trecem cu vederea astfel de comportamente”. Andreea Raicu critică derapajul lui Alexandru Rogobete la adresa medicului endocrinolog Ioana Mihăilă: „Nu este acceptabil”. Mesajul vedetei a stârnit valuri de reacții
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
Elle.ro
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
gsp
Guvernul Ungariei a răspuns solicitării GSP » Avem cifrele oficiale ale finanțării lui Sepsi și Csikszereda: sunt milioane de euro
GSP.RO
Guvernul Ungariei a răspuns solicitării GSP » Avem cifrele oficiale ale finanțării lui Sepsi și Csikszereda: sunt milioane de euro
Pagube încă de la inaugurare la polivalenta de 25 milioane de euro din România: „Dragi «specialiști» în vandalism și tentative de furt”
GSP.RO
Pagube încă de la inaugurare la polivalenta de 25 milioane de euro din România: „Dragi «specialiști» în vandalism și tentative de furt”
Parteneri
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane
Tvmania.ro
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane

Știri România

Parteneri
„Vânătorii de urși” provoacă haos pe Transfăgărășan. Problemele ignorate ale celebrei șosele
Adevarul.ro
„Vânătorii de urși” provoacă haos pe Transfăgărășan. Problemele ignorate ale celebrei șosele
Fabulos! FCSB, într-un top select la nivel european. Interul lui Cristi Chivu e pe podium!
Fanatik.ro
Fabulos! FCSB, într-un top select la nivel european. Interul lui Cristi Chivu e pe podium!
România riscă împrumuturi mai scumpe după 7 august
Financiarul.ro
România riscă împrumuturi mai scumpe după 7 august
Parteneri
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Elle.ro
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
TVMania.ro
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
Reacția unui turist polonez după ce a ajuns pe Transalpina pentru prima dată
ObservatorNews.ro
Reacția unui turist polonez după ce a ajuns pe Transalpina pentru prima dată
Breaking tragic în România: microbuzul în care se afla acum câteva minute echipa de fotbal din București, accident mortal! Câți morți și câți răniți sunt până acum
Libertateapentrufemei.ro
Breaking tragic în România: microbuzul în care se afla acum câteva minute echipa de fotbal din București, accident mortal! Câți morți și câți răniți sunt până acum
Parteneri
Distracție la plajă! Cum a apărut Georgina Rodriguez înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
GSP.ro
Distracție la plajă! Cum a apărut Georgina Rodriguez înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
Luptătorul româno-austriac a câștigat meciul și s-a trezit alături de iubita lui în mijlocul a peste 18.000 de sârbi
GSP.ro
Luptătorul româno-austriac a câștigat meciul și s-a trezit alături de iubita lui în mijlocul a peste 18.000 de sârbi
Parteneri
Rusia anunță descoperirea unui mineral rar „mai valoros decât aurul”
Mediafax.ro
Rusia anunță descoperirea unui mineral rar „mai valoros decât aurul”
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Durere fără margini după moartea Raisei, fetița de 9 ani ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Wowbiz.ro
Durere fără margini după moartea Raisei, fetița de 9 ani ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Petrișor Ruge, mesaj emoționant după despărțirea profesională de Andreea Bălan. Ce le-a transmis fanilor
Wowbiz.ro
Petrișor Ruge, mesaj emoționant după despărțirea profesională de Andreea Bălan. Ce le-a transmis fanilor
Horoscop 3 august 2026. Prima zi a săptămânii vine cu mesaje puternice pentru toate zodiile! Ce te așteaptă maine și cum să-ți începi săptămâna cu dreptul!
Redactia.ro
Horoscop 3 august 2026. Prima zi a săptămânii vine cu mesaje puternice pentru toate zodiile! Ce te așteaptă maine și cum să-ți începi săptămâna cu dreptul!
Nicușor Dan este îndoliat! Mesajul postat de președintele României: „Am fost colegi de cameră”
KanalD.ro
Nicușor Dan este îndoliat! Mesajul postat de președintele României: „Am fost colegi de cameră”

Politic

Parteneri
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
ZiaruldeIasi.ro
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
FCSB și U Cluj, puhoi de bani de la UEFA pentru zero victorii în șase meciuri!
Fanatik.ro
FCSB și U Cluj, puhoi de bani de la UEFA pentru zero victorii în șase meciuri!
Imagini șocante din Grecia: Șoferii continuă să circule pe un pod prăbușit de 3 ani (Video)
Spotmedia.ro
Imagini șocante din Grecia: Șoferii continuă să circule pe un pod prăbușit de 3 ani (Video)