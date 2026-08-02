Trecerea graniței a fost alimentată de un val de dezinformare online. Oamenii povestesc că au fost ademeniți de clipuri virale pe rețelele de socializare și de mesaje primite de la cunoscuți, care sugerau că frontiera puternic păzită ar fi devenit vulnerabilă.

Odată ajunși pe teritoriul spaniol, realitatea s-a dovedit însă complet diferită: niciunul dintre ei nu a găsit o modalitate legală sau practică de a traversa spre Spania continentală.

Mărturii din capcana din Ceuta

Pentru mulți dintre cei care au riscat totul, impactul cu realitatea din Ceuta a fost un șoc. Brahim, un tânăr care lucra într-o brutărie din orașul marocan Fez, și-a părăsit locul de muncă sperând că va pune bazele unui viitor stabil peste mare.

„Am venit să avansăm, nu să fim păcăliți. Credeam că îmi voi construi un viitor mai bun acolo. Dar am avut o surpriză în Ceuta”, a spus Brahim.

Bărbatul a mai povestit că s-a lovit imediat de prețurile exorbitante la alimente pe partea spaniolă, pe care nu și le putea permite.

Un simplu sandviș cu ton ajunsese să coste 100 de dirhami, adică peste 10 dolari, motiv pentru care a fost nevoit să supraviețuiască timp de trei zile doar consumând apă.

Situația a devenit critică după ce majoritatea magazinelor și supermarketurilor din enclave și-au închis porțile. Migranții au fost lăsați să rătăcească pe străzi cu hainele ude, căutând cu disperare hrană.

Un alt bărbat, angajat al portului Tanger Med, a descris atmosfera ca fiind una de izolare totală, afirmând că închiderea spațiilor comerciale a funcționat ca un asediu tactic destinat să îi determine să părăsească teritoriul spaniol de bunăvoie.

„Ceuta era ca o închisoare, nu aveam ce face acolo. Totul era închis. Au impus un asediu pentru a ne forța să părăsim Ceuta de bunăvoie… Au reușit să-și ducă planul la îndeplinire”, a declarat bărbatul pentru Reuters.

Ursula von der Leyen anunță că nicio persoană nu a ajuns în UE

Bilanțul tentativei de trecere masivă a fost confirmat și la cel mai înalt nivel european. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că marea majoritate a celor aproximativ 60.000 de persoane intrate ilegal pe teritoriul enclavei s-au întors deja în Maroc.

Oficialul european a subliniat că eficiența intervenției forțelor de ordine spaniol și marocane a împiedicat avansul vreunui migrant către Spania continentală sau către alte țări membre ale Uniunii Europene.

Șefa executivului european a punctat că acest episod demonstrează importanța vitală a protejării frontierelor externe și a cerut consolidarea în continuare a sistemului actual de control.

Von der Leyen a apelat la o vigilență sporită în toate punctele critice de intrare pe continent și a insistat asupra necesității unei coordonări strânse între autoritățile statelor membre.

Reuniune de urgență a miniștrilor de interne din Uniunea Europeană

Tensiunile generate de evenimentele din Ceuta au determinat Bruxelles-ul să ia măsuri rapide la nivel politic. Miniștrii de interne din țările membre ale Uniunii Europene au fost convocați într-o ședință extraordinară programată pentru săptămâna viitoare, decizia fiind luată cu unanimitate de voturi.

Summitul de urgență are ca obiectiv principal depășirea diferențelor de opinie din interiorul blocului comunitar și stabilirea unei strategii unificate privind gestionarea crizelor migratorii.

Liderii europeni încearcă astfel să prevină apariția unor situații similare la granițele externe ale Uniunii și să pună la punct un mecanism mai eficient de răspuns rapid.

Guvernul Sanchez, avertizat de serviciile secrete spaniole

Guvernul condus de Pedro Sanchez a fost avertizat de serviciile de informații spaniole cu câteva zile înainte de izbucnirea masivei crize din enclava Ceuta, când mii de persoane au trecut ilegal frontiera.

Cu toate acestea, răspunsul operațional de la Madrid nu a reușit să prevină intrarea necontrolată a peste 60.000 de migranți pe teritoriul european într-un interval de doar 48 de ore.

Sâmbătă, pentru a opri „valul” de migranți, autoritățile spaniole au instalat o barieră pneumatică anti-înot.

Cu o lungime de 500 de metri și o înălțime de aproximativ 1,7 metri, dintre care un metru sub apă, bariera a fost instalată în zona plajei El Tarajal, situată lângă un punct de trecere cu Maroc, unde numeroși imigranți au înotat pentru a intra pe teritoriul exclavei spaniole.

Mii de oameni au intrat necontrolat din Maroc în enclava spaniolă Ceuta în cursul după-amiezii de joi, mai întâi deplasându-se pe uscat, iar ulterior înotând în jurul digului care marchează frontiera dintre cele două țări.



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