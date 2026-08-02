„Este împiedicată sau îngreunată tragerea la răspundere penală a unui infractor?”

Acesta a catalogat situația drept un precedent periculos pentru modul în care sunt gestionate dosarele cu miză financiară uriașă în instanțele din România.

Procurorul a subliniat într-o postare pe pagina sa de Facebook că astfel de tergiversări pot fi interpretate direct ca o formă de favorizare a făptuitorului.

Deși nu face referire cu nume și prenume, procurorul Sandu o critică, de fapt, pe șefa Curții de Apel București, judecătoarea Liana Arsenie, cea care ar fi schimbat completul de judecată al dosarului în care este judecat Robert Negoiță.

„Favorizarea faptuitorului este o infractiune prevăzută la art. 269 cod penal și este definită ca fiind ajutorul dat unui făptuitor (persoana care a săvârșit o infracțiune) în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor într-o cauză penală, tragerii la răspundere penală, executării unei pedepse sau măsuri privative de libertate”, arată magistratul. Totodată, acesta afirmă: „probabil ca în urmă cu 8-9 ani ar fi fost operate arestări într-o asemenea cauză”.

După ce definește infracțiunea și prezintă cele trei mari faze ale unui proces penal, procurorul Sandu spune că se ridică următoarea întrebare:

„Este împiedicată sau îngreunată tragerea la răspundere penală a unui infractor atunci când, după mai mulți ani de proces, observând că se apropie finalizarea cercetării judecătorești și este posibilă tragerea la răspundere penală a infractorului prin pronunțarea unui pedepse, organismul abilitat (CSM și conducerea instanței respective) refuză prelungirea delegării unui judecător în acea cauză și, în acest fel, cu știință, acceptă prescrierea faptelor și salvarea infractorului?”.

Ce spune magistratul despre prescripția faptelor

„Eu cred că este o obligație profesională ca în cauzele importante, toate instituțiile implicate în înfăptuirea justiției să depună eforturi maxime pentru ca acestea să fie finalizate într-un termen rezonabil, înainte de intervenirea prescripției”.

De asemenea, magistratul mai afirmă: „Desigur că această obligație implică și obligația ca în aceste completuri de judecată să nu fie desemnați magistrati delegați și, mai ales, atunci când observi că magistratul își face treaba să nu refuzi prelungirea delegării, mai ales când știi care vor fi efectele unei asemenea măsuri. Probabil că în urmă cu 8-9 ani ar fi fost operate arestări într-o asemenea cauză. Astăzi ne uităm cum infractorii scapă, iar cei vinovați de asemenea catastrofe sunt promovați și apreciați”.

Șefa Curții de Apel București ar fi schimbat completul de judecată

G4media a relatat în urmă cu 3 zile că președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a schimbat completul de judecată în dosarul lui Robert Negoiță. Potrivit unei decizii a Curții Constituționale, în asemenea cazuri, procesul se reia de la capăt, pentru ca noul complet să administreze integral probatoriul.

Primarul sectorului 3, Robert Negoiță, alături de mai mulți funcționari din subordinea sa și un auditor al Curții de Conturi, se află în centrul unor acuzații grave, care vizează un prejudiciu estimat la peste 578 de milioane de lei,  prin încheierea și prelungirea ilegală, de 54 de ori, a unor contracte de salubrizare cu firma Rosal SA, care a aparținut în trecut fostului om de afaceri Silviu Prigoană.

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