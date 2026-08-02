Rezultatele anchetei preliminare arată că șoferul, care și-a pierdut viața în accident, se afla sub influența stupefiantelor, iar asupra sa au fost găsite două pastile psihotrope, a precizat Parchetul într-un comunicat.

Autocarul, închiriat de o agenție de turism, transporta 64 de persoane, depășind cu mult capacitatea autorizată de 51 de pasageri (inclusiv șoferul).

Ancheta a stabilit totodată că autocarul circula cu o viteză de 121,63 de kilometri pe oră în momentul accidentului, în condițiile în care limita de viteză era de doar 60 de kilometri pe oră pe respectiva porțiune în pantă a drumului național care leagă Boumerdes, la 50 de kilometri est de Alger, de orașul vecin Zemmouri, o destinație balneară populară. Potrivit agenției de turism, călătorii trebuiau să ajungă la plaja Sghirate.

Președintele algerian Abdelmadjid Tebboune a promis că „justiția va lovi cu un braț de fier” după finalizarea anchetei privind circumstanțele producerii accidentului.

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