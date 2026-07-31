Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 1 – 7 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță.

Horoscop săptămânal Balanță – 1 – 7 august 2026

Între 1 și 2 august, sănătate stabilă. În planul interiorității, s-ar putea înregistra o stare specială, un fior interior, un frison existențial declanșat de conjuncția pe care Nodul Sud al Lunii o va face cu steaua regală Regulus, care, în aspectele pozitive, dă faimă și măreție, dar aici, în semnul Fecioarei, poate declanșa descoperirea adevăratului sens al unei lecții de viață din trecut.

Între 2 august, după ora 23:37′, și zorii zilei de 5 august, relațiile parteneriale nu vor fi avantajate de tranzite, întrunindu-se multe condiții pentru ca o asociere, un contract sau o înțelegere să fie discutate în termeni radicali, drastici, de cele mai multe ori vorbindu-se de „despărțire”, de „ruptură”, de „abandon” ca efect al conjuncției dintre planeta Neptun și steaua fixă Deneb kaitos, care combină energia profundă, spirituală, dar adesea iluzorie a lui Neptun cu natura ei restrictivă.

Între 5 august, după ora 5:36′, și 7 august dimineața, răstimp fără surprize în plan financiar sau patrimonial. Pe 6 august, planeta Venus va intra în zodia Balanței, unde, fiind în domiciliul ei, își va putea etala toate virtuțile în postura de Mic Benefic și Protector; până pe 10 septembrie, ea îi va favoriza pe cei născuți în zodia Balanței, făcându-i beneficiarii unui patronaj discret, delicat, subtil și echilibrat.

Din 7 august, după ora 9:08′, cele două case ale comunicării, deplasărilor și proceselor de învățare sau perfecționare profesională vor fi răscolite de opoziția Lunii Negre cu steaua fixă Aculeus și cu Marte, care le va permite nativilor să dezvolte puncte de vedere interesante, dar greu de acceptat și, prin asta, contestate sau respinse.

Nativii trebuie să fie pregătiți pentru stări de spirit speciale, pe care să le valorifice pe fondul unui Trigon pe semne de Aer, care se va construi din 7 august, dar care le va impune și schimbări sau renunțări la vechile atașamente.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

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