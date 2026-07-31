Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 1 – 7 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 1 – 7 august 2026

Între 1 și 2 august, relațiile parteneriale pot evolua normal, dar acolo unde deja există fricțiuni, neîncredere, divergențe de opinii s-ar putea activa influența negativă a conjuncției pe care Nodul Sud al Lunii o va face cu steaua regală Regulus, deși, în aspectele ei pozitive, dă faimă și măreție; aici, în semnul Fecioarei, le va face pe unele persoane să se gândească la despărțire sau la ruperea unei înțelegeri (asocieri).

Dacă va fi vorba de o temă de viață importantă, prin patronajul celor două Noduri Lunare, se poate vorbi de încheierea unui ciclu de viață sau de activitate.

Între 2 august, după ora 23:37′, și zorii zilei de 5 august, casa a VIII-a a beneficiilor materiale, patrimoniale sau financiare obținute prin intermediul sau cu ajutorul unor persoane și instituții va cunoaște niște „contracții”, ca efect al conjuncției făcute de Neptun cu steaua fixă Deneb kaitos, care combină energia profundă, spirituală, dar adesea iluzorie cu o latură restrictivă.

Pe 6 august, planeta Venus va intra în zodia Balanței, unde, fiind în domiciliul ei, își va putea etala toate virtuțile în postură de Mic Benefic și Protector și, până pe 10 septembrie, va favoriza câștigurile salariale, reglementarea unui contract, renegocierea unor condiții de muncă, obținerea unor venituri suplimentare. Între 5 august, după ora 5:36′, și 7 august dimineața, cele două case ale comunicării vor funcționa normal.

Din 7 august, după ora 9:08′, răstimp încărcat de dificultăți în a pune în aplicare niște premise profesionale; autoritatea unora dintre nativi va fi pusă la încercare, iar alții vor fi nevoiți să-și apere imaginea sau renumele; contestații, critici, divergențe născute din consecințele opoziției Lunii Negre cu steaua fixă Aculeus și cu Marte le vor permite unor nativi să dezvolte puncte de vedere interesante, dar greu de acceptat, contestate sau respinse. Disensiuni familiale.

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