Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 1 – 7 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn.

Horoscop săptămânal Capricorn – 1 – 7 august 2026

Între 1 și 2 august, dialoguri normale, întâlniri utile, dar și o importantă tendință de a revizui niște proiecte de viață sau planuri profesionale care se vor lovi de specificul conjuncției pe care Nodul Sud al Lunii o va face cu steaua regală Regulus, care, în aspectele pozitive, dă faimă și măreție, dar care, în semnul Fecioarei, poate declanșa o perioadă dificilă, când nativii vor trebui să gestioneze efectele confruntării cu o realitate deloc comodă.

Între 2 august, după ora 23:37′, și zorii zilei de 5 august, relațiile de familie supuse conjuncției dintre Neptun și steaua fixă Deneb kaitos vor combina energia profundă, spirituală, dar adesea iluzorie a planetei cu natura restrictivă a stelei fixe. Între 5 august, după ora 5:36′, și 7 august dimineața, emoțiile vor evolua într-un registru echilibrat.

Pe 6 august, planeta Venus va intra în zodia Balanței, unde, fiind în domiciliul ei, își va putea etala toate virtuțile în postură de Mic Benefic și Protector; până pe 10 septembrie, ea va patrona în chip favorabil sectorul carierei, al succesului social, al funcțiilor și al puterii. Capricornii ar putea fi premiați, selectați pentru posturi publice onorifice. Din 7 august, după ora 9:08′, mici probleme de sănătate legate de funcționarea mâinilor, a brațelor, a manualității și a dexterității, precum și a capacității de exprimare liberă.

O tentă specifică o va da, întreaga săptămână, opoziția Lunii Negre cu steaua fixă Aculeus și cu Marte, care le va permite unor nativi să dezvolte puncte de vedere interesante, dar greu de acceptat și, prin asta, contestate sau respinse, la locul de muncă; reflexe ale unor antipatii sau rivalități.

Între 6 și 7 august, moment special în viața de familie cu consecințe patrimoniale; donație, testament favorabil nativilor, moșteniri, susțineri financiare sau ajutoare într-o activitate care, la un moment dat, va oferi și satisfacții bănești.

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