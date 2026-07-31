Programul Rabla Auto 2026: bugetul pentru mașinile electrice a dispărut în doar 10 zile

Ministerul Mediului a anunțat că bugetul destinat achiziției de autovehicule electrice prin Programul Rabla Auto 2026 a fost epuizat în data de 30 iulie, la doar 10 zile de la lansarea sesiunii de înscriere.

Potrivit instituției, au fost depuse 6.724 de dosare, în valoare totală de 120,017 milioane de lei, ceea ce a dus la utilizarea integrală a fondurilor alocate acestei componente a programului.

„Bugetul de 120 de milioane de lei destinat autovehiculelor electrice a fost epuizat astăzi, 30 iulie, după depunerea a 6.724 de dosare, în valoare totală de 120.017 milioane de lei”, a transmis Ministerul Mediului.

Înscrierile pentru mașinile cu motor termic și hibride continuă

Ministerul Mediului precizează că programul rămâne deschis pentru persoanele care doresc să achiziționeze mașin cu motor termic sau hibride.

Până în prezent au fost depuse 10.611 dosare, în valoare de 120,7 milioane de lei, iar bugetul disponibil pentru această categorie este de aproximativ 44 de milioane de lei.

Conform datelor prezentate de Ministerul Mediului, în cadrul celor trei componente ale Programului Rabla Auto 2026 – autovehicule electrice, autovehicule cu motor termic și motociclete – au fost depuse până acum 18.628 de dosare. Instituția arată că există posibilitatea ca, pe parcursul acestui an, să redevină disponibile fonduri pentru achiziția de autovehicule electrice, dacă o parte dintre beneficiari vor renunța la tichetele rezervate.

Totodată, Ministerul Mediului menționează că o eventuală suplimentare a bugetului ar putea fi analizată în cazul unei rectificări bugetare, în funcție de execuția și performanța celorlalte programe finanțate prin Administrația Fondului pentru Mediu.

„Pe parcursul acestui an este posibil să redevină disponibile sume pentru achiziția de autovehicule electrice, în funcție de numărul beneficiarilor care renunță la tichetele rezervate. De asemenea, în cazul unei rectificări bugetare, o eventuală suplimentare va putea fi analizată în funcție de execuția și performanța celorlalte programe finanțate prin Administrația Fondului pentru Mediu. Orice sumă care va deveni disponibilă și orice eventuală suplimentare a bugetului vor fi comunicate public”, a mai transmis Ministerul Mediului.

Săptămâna trecută, Asociația Importatorilor și Distribuitorilor de Motociclete și Motocicluri (AIDMM) a solicitat Ministerului Mediului și Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) o ajustare bugetară de urgență: transferul a 15 milioane de lei din bugetul Rabla 2026 destinat autoturismelor cu motoare termice și hibride către categoria motocicletelor.

Demersul a venit în contextul în care fondurile alocate inițial pentru motociclete s-au epuizat aproape instantaneu, lăsând peste o mie de solicitanți cu dosarele pregătite în afara programului.

Care este valoarea tichetelor în 2026

Bugetul Programului Rabla este de 300 de milioane de lei pentru anul 2026. Valoarea tichetelor este de:

  • 18.500 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou electric sau cu pilă de combustie pe hidrogen;
  • 15.000 de lei pentru modele plug-in hibride sau motociclete electrice;
  • 12.000 de lei pentru mașini cu propulsie hibridă clasică;
  • 10.000 de lei pentru achiziționarea unui mașini termice sau motociclete.
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