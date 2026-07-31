Deși totul este pregătit în cele mai mici detalii pentru evenimentul la care urmează să participe în țara noastră, vedeta recunoaște că se confruntă cu o problemă pe care multe femei o cunosc foarte bine: nu are cu ce să se îmbrace!

Adelina Pestrițu, petrecere în România pentru fiica ei

În timp ce se pregătea de plecare, Adelina Petrițu le-a făcut o mărturisire sinceră urmăritorilor săi din mediul online și a dezvăluit că, paradoxal, tocmai ea este cea care a rămas fără ținută pentru petrecerea pe care o organizează de ziua fiicei ei.

„Vreau să vă spun că sunt în situația în care am dat dress code pentru petrecere și fix eu nu am ținută pentru petrecere. Și nu am nicio idee cu ce să mă îmbrac. Sunt încă în Turcia. La noapte am avion spre România. Totul e pus la punct, petrecerea e pregătită de acum trei luni, Zeny are ținută, dar eu nu am ținută pentru petrecere. Dar nici nu contează”, a spus Adelina Pestrițu.

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Declarația a stârnit imediat reacții din partea fanilor, mulți dintre ei regăsindu-se în situația descrisă de vedetă. Chiar dacă evenimentul este organizat până la ultimul detaliu, alegerea ținutei pare să rămână cea mai dificilă provocare.

„După o lună mă reîntorc acasă cu un motiv foarte special: Zenaida împlinește 8 ani. Mi-am luat câteva zile libere de la filmările pentru «Burlacii: Foc în Paradis», ca să-i fiu alături și să sărbătorim împreună, iar apoi fug înapoi în Turcia. Organizăm această petrecere de aproape trei luni, iar cât timp am fost plecată am ținut permanent legătura cu echipa, ca să mă asigur că totul iese exact așa cum ne-am dorit. Nu-mi vine să cred că fetița mea face deja 8 ani”, a mai spus Adelina Pestrițu pe internet.

Vedeta va prezenta „Burlacii: Foc în Paradis” la PRO TV și pe VOYO

În ultimele săptămâni, Adelina Pestrițu și-a petrecut mare parte din timp în Turcia, unde filmează „Burlacii: Foc în Paradis”, noul reality-show care promite să aducă pe micile ecrane o combinație de romantism, distracție, surprize și răsturnări de situație. Filmările sunt în plină desfășurare, iar vedeta a oferit constant imagini și impresii din culisele producției, fără însă a dezvălui prea multe detalii despre ceea ce îi așteaptă pe telespectatori.

Pentru câteva zile, însă, Adelina Pestrițu face o pauză de la filmări și revine în România, unde o așteaptă un eveniment important. Chiar dacă problema ținutei încă nu și-a găsit rezolvarea, vedeta pare hotărâtă să nu lase acest detaliu să-i strice planurile.

Fanii sunt convinși că, până la urmă, Adelina Pestrițu va găsi outfitul perfect, așa cum și-a obișnuit publicul de fiecare dată. Până atunci, toate privirile rămân îndreptate spre noul proiect pe care îl prezintă. „Burlacii: Foc în Paradis” se pregătește să ajungă în curând la PRO TV și pe VOYO, iar primele imagini și informații din culisele filmărilor au stârnit deja curiozitatea celor care abia așteaptă să descopere noua producție.

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