Deși totul este pregătit în cele mai mici detalii pentru evenimentul la care urmează să participe în țara noastră, vedeta recunoaște că se confruntă cu o problemă pe care multe femei o cunosc foarte bine: nu are cu ce să se îmbrace!

Adelina Pestrițu, petrecere în România pentru fiica ei

În timp ce se pregătea de plecare, Adelina Petrițu le-a făcut o mărturisire sinceră urmăritorilor săi din mediul online și a dezvăluit că, paradoxal, tocmai ea este cea care a rămas fără ținută pentru petrecerea pe care o organizează de ziua fiicei ei.

„Vreau să vă spun că sunt în situația în care am dat dress code pentru petrecere și fix eu nu am ținută pentru petrecere. Și nu am nicio idee cu ce să mă îmbrac. Sunt încă în Turcia. La noapte am avion spre România. Totul e pus la punct, petrecerea e pregătită de acum trei luni, Zeny are ținută, dar eu nu am ținută pentru petrecere. Dar nici nu contează”, a spus Adelina Pestrițu.

Adelina Pestrițu la concertul lui Kanye West din Istanbul (Turcia)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 19

Declarația a stârnit imediat reacții din partea fanilor, mulți dintre ei regăsindu-se în situația descrisă de vedetă. Chiar dacă evenimentul este organizat până la ultimul detaliu, alegerea ținutei pare să rămână cea mai dificilă provocare.

„După o lună mă reîntorc acasă cu un motiv foarte special: Zenaida împlinește 8 ani. Mi-am luat câteva zile libere de la filmările pentru «Burlacii: Foc în Paradis», ca să-i fiu alături și să sărbătorim împreună, iar apoi fug înapoi în Turcia. Organizăm această petrecere de aproape trei luni, iar cât timp am fost plecată am ținut permanent legătura cu echipa, ca să mă asigur că totul iese exact așa cum ne-am dorit. Nu-mi vine să cred că fetița mea face deja 8 ani”, a mai spus Adelina Pestrițu pe internet.

Vedeta va prezenta „Burlacii: Foc în Paradis” la PRO TV și pe VOYO

În ultimele săptămâni, Adelina Pestrițu și-a petrecut mare parte din timp în Turcia, unde filmează „Burlacii: Foc în Paradis”, noul reality-show care promite să aducă pe micile ecrane o combinație de romantism, distracție, surprize și răsturnări de situație. Filmările sunt în plină desfășurare, iar vedeta a oferit constant imagini și impresii din culisele producției, fără însă a dezvălui prea multe detalii despre ceea ce îi așteaptă pe telespectatori.

Pentru câteva zile, însă, Adelina Pestrițu face o pauză de la filmări și revine în România, unde o așteaptă un eveniment important. Chiar dacă problema ținutei încă nu și-a găsit rezolvarea, vedeta pare hotărâtă să nu lase acest detaliu să-i strice planurile.

Fanii sunt convinși că, până la urmă, Adelina Pestrițu va găsi outfitul perfect, așa cum și-a obișnuit publicul de fiecare dată. Până atunci, toate privirile rămân îndreptate spre noul proiect pe care îl prezintă. „Burlacii: Foc în Paradis” se pregătește să ajungă în curând la PRO TV și pe VOYO, iar primele imagini și informații din culisele filmărilor au stârnit deja curiozitatea celor care abia așteaptă să descopere noua producție.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking news! Decizia de ultim moment a lui Ilie Bolojan! Tocmai s-a produs un seism în politică. Azi, 31.07.2026, premierul demis a anunțat tot
Viva.ro
Breaking news! Decizia de ultim moment a lui Ilie Bolojan! Tocmai s-a produs un seism în politică. Azi, 31.07.2026, premierul demis a anunțat tot
Mihai Onilă a fost operat de urgență. Soția artistului a făcut primele declarații despre starea lui de sănătate: „Se face tot posibilul”. Ce diagnostic a primit din partea medicilor
Unica.ro
Mihai Onilă a fost operat de urgență. Soția artistului a făcut primele declarații despre starea lui de sănătate: „Se face tot posibilul”. Ce diagnostic a primit din partea medicilor
Este surpriza momentului în showbiz-ul din România! Artistul nostru a devenit tată în mare secret și a dezvăluit prima imagine cu fetița lui: „Te-am așteptat atât...” Foto
Elle.ro
Este surpriza momentului în showbiz-ul din România! Artistul nostru a devenit tată în mare secret și a dezvăluit prima imagine cu fetița lui: „Te-am așteptat atât...” Foto
gsp
A murit Spiridon, tatăl lui Adrian Mutu » Fan Știința, părinte exigent + Pasiunea transmisă printr-o pereche de jambiere
GSP.RO
A murit Spiridon, tatăl lui Adrian Mutu » Fan Știința, părinte exigent + Pasiunea transmisă printr-o pereche de jambiere
Accident rutier suferit de echipa secundă a lui Dinamo: medicul a murit, antrenorul are mâna ruptă, Jucătorii au suferit răni
GSP.RO
Accident rutier suferit de echipa secundă a lui Dinamo: medicul a murit, antrenorul are mâna ruptă, Jucătorii au suferit răni
Parteneri
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini
Tvmania.ro
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini

Știri România

Parteneri
„Povești cu români în chip de animale”. De la hoteluri care au refuzat români la All Inclusive la 2,6 kilograme de mâncare luate la pachet
Adevarul.ro
„Povești cu români în chip de animale”. De la hoteluri care au refuzat români la All Inclusive la 2,6 kilograme de mâncare luate la pachet
LIVE / Video. Tragedie la Dinamo! Echipa secundă, implicată într-un accident rutier grav: un mort și peste 10 răniți. Anunțul IPJ Argeș
Fanatik.ro
LIVE / Video. Tragedie la Dinamo! Echipa secundă, implicată într-un accident rutier grav: un mort și peste 10 răniți. Anunțul IPJ Argeș
226 de domenii false extind frauda prin SMS, țintind direct datele bancare
Financiarul.ro
226 de domenii false extind frauda prin SMS, țintind direct datele bancare
Parteneri
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
Daniela Crudu a dezvăluit cum este viața pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau”
TVMania.ro
Daniela Crudu a dezvăluit cum este viața pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau”
Turiști la un hotel de 4 stele din Constanța, prinși cu aproape 3 kilograme de mâncare în cameră
ObservatorNews.ro
Turiști la un hotel de 4 stele din Constanța, prinși cu aproape 3 kilograme de mâncare în cameră
Breaking tragic în România: microbuzul în care se afla acum câteva minute echipa de fotbal din București, accident mortal! Câți morți și câți răniți sunt până acum
Libertateapentrufemei.ro
Breaking tragic în România: microbuzul în care se afla acum câteva minute echipa de fotbal din București, accident mortal! Câți morți și câți răniți sunt până acum
Parteneri
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
GSP.ro
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
David Popovici, 8 kilograme în plus față de Paris: „Corpul meu încă se schimbă, încercăm o abordare diferită”
GSP.ro
David Popovici, 8 kilograme în plus față de Paris: „Corpul meu încă se schimbă, încercăm o abordare diferită”
Parteneri
ULTIMA ORĂ! Mesaj RO-Alert în Tulcea. Pot cădea obiecte din spațiul aerian
Mediafax.ro
ULTIMA ORĂ! Mesaj RO-Alert în Tulcea. Pot cădea obiecte din spațiul aerian
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Monica Pop a suferit un AVC! Anunțul îngrijorător a fost făcut chiar de medicul oftalmolog: „M-am supărat foarte tare”
Wowbiz.ro
Monica Pop a suferit un AVC! Anunțul îngrijorător a fost făcut chiar de medicul oftalmolog: „M-am supărat foarte tare”
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Medicii au stabilit cu ce boală se confruntă, de fapt, Miruna! Adolescenta în vârstă de 18 ani se află în stare gravă, după ce a contractat o bacterie pe litoral
Wowbiz.ro
Medicii au stabilit cu ce boală se confruntă, de fapt, Miruna! Adolescenta în vârstă de 18 ani se află în stare gravă, după ce a contractat o bacterie pe litoral
Ce este LEPTOSPIROZA, bacteria pe care a contactat-o Miruna. De unde se ia si cum se trateaza
Redactia.ro
Ce este LEPTOSPIROZA, bacteria pe care a contactat-o Miruna. De unde se ia si cum se trateaza
S-a stins din viață Maria Goron, fostă judecătoare a Tribunalului Hunedoara! Mesajul plin de durere al fiicei sale
KanalD.ro
S-a stins din viață Maria Goron, fostă judecătoare a Tribunalului Hunedoara! Mesajul plin de durere al fiicei sale

Politic

Parteneri
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
ZiaruldeIasi.ro
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
Cine e maseurul lui Dinamo, fost fotbalist, care a murit în accidentul de mașină din Câmpulung Muscel. Gogu Covaciu avea 58 de ani
Fanatik.ro
Cine e maseurul lui Dinamo, fost fotbalist, care a murit în accidentul de mașină din Câmpulung Muscel. Gogu Covaciu avea 58 de ani
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem
Spotmedia.ro
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem