Cântărețul, care în trecut a fost diagnosticat și cu tumori benigne, a realizat că decizia de a recurge la soluții rapide i-a pus viața în pericol. Ilie Caraș este un interpret de muzică populară apreciat pentru promovarea folclorului bucovinean, remarcându-se prin colaborări cu Orchestra Națională Lăutarii și spectacole mari precum „Cu dor și drag din Bucovina”.

Ce reacție gravă a suferit Ilie Caraș după injecțiile de slăbit

Artistul de muzică populară a mărturisit deschis cum a ajuns să ia decizia de a urma această procedură și prin ce a trecut apoi. Ilie Caraș a recunoscut că alegerea a fost făcută fără o documentare temeinică și fără să ia în calcul riscurile majore la care se expune.

„Auzisem că poți să slăbești cu un anumit tip de injecții și mi-a dăunat puțin. Am făcut un atac ischemic tranzitoriu. Cred că la a patra doză. Mie nu mi-a mers. Eu nu mai recomand așa ceva. A fost așa, după ureche”, a dezvăluit artistul în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Un atac ischemic tranzitoriu (AIT) reprezintă o întrerupere temporară a fluxului de sânge către o anumită zonă a creierului, fiind considerat de medicii neurologi un avertisment sever pentru un accident vascular cerebral (AVC) major. Printre simptomele specifice ale acestei afecțiuni se numără amorțeala bruscă la nivelul feței sau membrelor, dificultățile de vorbire și pierderea temporară a vederii.

Decizia radicală luată pe patul de spital

Experiența traumatizantă prin care a trecut l-a determinat pe interpretul de muzică populară să își reevalueze prioritățile și să renunțe definitiv la metodele de slăbit fără o monitorizare atentă.

„O să slăbesc sănătos”, a declarat ferm Ilie Caraș, subliniind că principala sa grijă din acest moment este menținerea sănătății pe termen lung.

În urma acestui semnal de alarmă dat de propriul organism, artistul plănuiește să adopte un stil de viață echilibrat, bazat pe o alimentație corectă și mișcare.

Sursa foto: Instagram – Ilie Caraș

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