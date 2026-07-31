Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 1 – 7 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător.

Horoscop săptămânal Săgetător – 1 – 7 august 2026

Între 1 și 2 august, posibil moment de stres, de constrângere ori risc de deteriorare a unor relații sociale și/sau profesionale ca urmare a influenței conjuncției pe care Nodul Sud al Lunii o va face cu steaua regală Regulus, care, în aspectele pozitive, dă faimă și măreție, dar care poate declanșa și o perioadă dificilă în care nativii vor trebui să gestioneze situații importante pentru cariera, imaginea sau credibilitatea lor socioprofesională.

Între 2 august, după ora 23:37′, și zorii zilei de 5 august, relațiile personale bazate pe atracție, dragoste, emoții vor fi tulburate de încercările la care va fi supusă temeinicia unei relații sufletești deja afectate de nemulțumiri, mâhniri și reproșuri mute, generate de conjuncția planetei Neptun cu steaua fixă Deneb kaitos, care combină energia profundă, spirituală, dar adesea iluzorie a lui Neptun cu o natură restrictivă.

Context special, favorabil dezvoltării unei idei, a unui proiect sau a unui vis mai vechi al nativilor care desfășoară activități de creație, de interpretare și care vor beneficia de o conjunctură rară (trigon la grad perfect Soare/Saturn) între sectorul idealurilor și cel al inspirației.

Între 5 august, după ora 5:36′, și 7 august dimineața, sectorul sănătății va evolua în parametri normali. Pe 6 august, planeta Venus va intra în zodia Balanței, unde, fiind în domiciliul ei, își va putea etala toate virtuțile în postură de Mic Benefic și Protector; până pe 10 septembrie, ea va favoriza relațiile de prietenie și apropierile umane bazate pe interese, gusturi și preocupări comune.

Din 7 august, după ora 9:08′, relațiile de prietenie vor trebui supravegheate atent, ele fiind măcinate de efectele opoziției dintre Luna Neagră cu steaua fixă Aculeus și cu Marte, care le va permite unor nativi să dezvolte puncte de vedere interesante, dar greu de acceptat și, prin asta, contestate sau respinse.

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