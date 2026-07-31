Temperaturile ajung la 40 de grade în Câmpia de Vest

Meteorologii au emis o informare pentru val de căldură, caniculă, disconfort termic și nopți tropicale, valabilă în intervalul 31 iulie, ora 10:00 – 4 august, ora 10:00. ANM avertizează că temperaturile vor crește, iar în vestul țării se vor atinge valori de până la 40 de grade Celsius. În același timp au fost emise avertizări cod galben și cod portocaliu de caniculă, iar valul de căldură este prognozat să continue și în perioada 4 –9 august, când vremea va deveni caniculară pe arii extinse.

Potrivit specialiștilor, valul de căldură va persista în sudul și vestul Olteniei, Banat, Crișana, Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei. Sâmbătă, 1 august, și duminică, 2 august, fenomenul se va intensifica și se va extinde în jumătatea nordică a Moldovei. Va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 38 de grade, iar în Câmpia de Vest, în zilele de sâmbătă și duminică, vor fi valori de 39 de grade, izolat chiar de 40 de grade. Meteorologii anunță că, local, nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime cuprinse, în general, între 20 și 24 de grade, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în Dealurile de Vest.

În restul regiunilor, vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va crește.

Cod portocaliu de caniculă în vestul țării

Pentru intervalul 31 iulie, ora 10:00 – 1 august, ora 10:00, ANM a emis cod portocaliu pentru județele:

Timiș;

Arad;

Bihor;

Satu Mare.

În aceste zone va fi caniculă, iar temperaturile maxime vor ajunge în jurul valorii de 38 de grade.

Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime între 20 și 24 de grade.

Cod galben în mai multe regiuni

Tot pentru intervalul 31 iulie – 1 august, codul galben este valabil în sudul și vestul Olteniei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei și Maramureș.

În aceste regiuni sunt prognozate temperaturi maxime între 33 și 35 de grade în cea mai mare parte a Transilvaniei și în jurul valorii de 37 de grade în sudul Banatului.

Pe arii restrânse, indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, iar nopțile tropicale vor aduce minime de 20–22 de grade.

Canicula se intensifică în weekend

Pentru intervalul 1 august, ora 10:00 – 2 august, ora 10:00, ANM a emis noi avertizări. Sub cod galben se află sudul și vestul Olteniei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei și jumătatea nordică a Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar cele mai ridicate valori sunt așteptate în sudul Banatului și sud-vestul Transilvaniei.

În același interval, județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș intră sub cod portocaliu de caniculă. Aici temperaturile maxime vor ajunge între 37 și 39 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar nopțile tropicale vor avea temperaturi minime între 20 și 24 de grade.

Prognoza meteo pentru București: până la 34 de grade Celsius

Potrivit prognozei speciale emise de ANM pentru Capitală, în perioada 31 iulie, ora 10:00 – 4 august, ora 10:00, vremea va rămâne călduroasă, iar disconfortul termic va crește.

31 iulie – 1 august 2026

Vremea va fi călduroasă, iar indicele temperatură-umezeală se va apropia de pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi senin, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va fi de 33–34 de grade. Minima va fi de 16–19 grade.

1–2 august 2026

Căldura va persista, iar disconfortul termic va rămâne ridicat. ITU se va apropia din nou de pragul critic.

Temperatura maximă va fi de 33–34 de grade, iar minima de 16–19 grade.

2–3 august 2026

ITU va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar temperatura maximă va ajunge la 33–34 de grade. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 15 și 19 grade.

3–4 august 2026

Vremea va rămâne călduroasă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade, iar minima între 16 și 19 grade. Municipiul București va rămâne sub incidența informării meteorologice pentru val de căldură, disconfort termic, caniculă și nopți tropicale.

Vezi și prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni, intervalul 3-30 august 2026.

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