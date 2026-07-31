Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 1 – 7 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion.

Horoscop săptămânal Scorpion – 1 – 7 august 2026

Între 1 și 2 august, relațiile personale vor avea o evoluție normală, fără excese, dar unora dintre nativi, conjuncția pe care Nodul Sud al Lunii o va face cu steaua regală Regulus, care dă faimă și măreție aici, în semnul Fecioarei, poate declanșa o stare de spirit sau de conștiință cu privire la bonitatea morală a unui prieten, iar deciziile luate pe fondul respectivei conștientizări să fie mai blânde sau mai categorice în funcție de vechimea relației și a încrederii avute de un Scorpion în respectiva persoană.

Între 2 august, după ora 23:37′, și zorii zilei de 5 august se pot petrece fenomene organice la nivel cerebral sau la nivelul organelor din simț localizate în zona capului. Complicațiile pot apărea și în legătură cu locul de muncă, unde se pot petrece evenimente interne (restructurări, modificări de program sau de profil, exigențe sporite, noi clauze contractuale).

Atenție la planurile pe care vi le veți face în legătură cu șansa de a profita de pe urma acestor schimbări, pentru că planeta Neptun, în conjuncție cu steaua fixă Deneb kaitos, va combina energia profundă, spirituală, dar adesea iluzorie a lui Neptun cu o realitate restrictivă sau limitativă. Între 5 august, după ora 5:36′, și 7 august dimineața, relațiile parteneriale ar trebui să funcționeze fără surprize.

Pe 6 august, planeta Venus va intra în zodia Balanței, unde, fiind în domiciliul său, își va putea etala toate virtuțile de Mic Benefic și Protector; până pe 10 septembrie, ea va favoriza recuperarea unui psihic suprasolicitat, redresarea unei mentalități dezorientate de nemulțumirile mai vechi.

Din 7 august, după ora 9:08′, premisele bănești și patrimoniale vor fi supuse unui stres astral provenind de la opoziția Lunii Negre cu steaua fixă Aculeus și cu Marte, care le va permite Scorpionilor să dezvolte puncte de vedere interesante, dar greu de acceptat ori contestate sau respinse.

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