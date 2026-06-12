Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 13 – 19 iunie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță.

Horoscop săptămânal Balanță – 13 – 19 iunie 2026

Pe 13 iunie, preocupări bănești, griji pentru recuperarea sau păstrarea unor bunuri patrimoniale; nota este destul de conflictuală iar cei născauți în Balanță nu vor da dovadă de slăbiciune ori de posibilitatea de a fi intimidați.

Depinde acum și cu cine se vor afla în dispută (cu un membru de familie, cu un prieten, cu o persoană străină sau cu o instituție). Între 13 iunie, după ora 16:02′, și 15 iunie după-amiaza, sectorul comunicării pe teme importante, al educației superioare, al progresului personal prin studiu individual și al idealurilor de viață se vor nuanța, uneori, chiar, se vor reformula, sub impactul fazei de Lună Nouă, în Gemeni, din 15 iunie.

Balanțele vor simți, brusc, cum, în mintea lor, circulă alte idei, alte reprezentări și cum o serie de impresii și convingeri s-au restructurat, făcându-i mai receptivi față de ideile pe care, până atunci, le respingeau, ori cum vor renunța ușor la vechile convingeri care, în lumina noilor informații și percepții, nu li se mai par interesante, valoroase sau necesare modului lor de a gândi și acționa în prezent.

Între 15 iunie, după ora 15:14′, și 17 iunie, după-amiaza, cariera celor născuți în Balanță va cunoaște o perioadă de conservare a pașilor făcuți pe calea progresului când cei doi Benefici s-au aflat în minunata conjuncție de care am vorbit săptămânile trecute. Acum, nu le mai rămâne nativilor decât să cultive acel context favorabil. Între 17 iunie, după ora 15:05′, și 19 iunie, relațiile de prietenie, la prima impresie, pot deveni mai active, mai utile ori mai norocoase, în urma intrării planetei Venus, în zodia Leului, respectiv în casa a XI-a, pe 13 iunie.

Doar că, în mersul ei rapid, ea va face, chiar în această săptămână, între 18 și 19 iunie, o opoziție cu Pluton, permițând niște gesturi spectaculoase de ambele părți ale relației care pot fi costisitoare sau care pot schimba un raport de comunicare.

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