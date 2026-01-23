Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 24 – 30 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță.

Horoscop săptămânal Balanță – 24 – 30 ianuarie 2026

ntre 24 și seara zilei de 25 ianuarie, unele relații parteneriale vor deveni deranjante, într-o măsură mai mică sau mai mare, dar într-un fel care va impune atât o observare atentă, cât și luarea unor măsuri necesare în funcție de natura parteneriatului.

Vorbim însă doar de o situație care se conturează aici, fiind prezente, deocamdată, planetele Neptun și Kiron, dar peste câteva săptămâni, în acest sector va începe să-și exercite influența și planeta Saturn; acestora, în răstimpul martie-aprilie, li se vor adăuga și alte planete, construind una dintre cele mai spectaculoase ipostaze ale anului, fapt de care Balanțele trebuie să țină cont în mod special, pentru că la primăvară se vor petrece mari schimbări.

Între 25 ianuarie, după ora 20:06′, și seara zilei de 27 ianuarie, echilibru financiar sau material. Între 27 ianuarie, după ora 22:55′, și începutul zilei de 30 ianuarie, posibile știri de importanță modestă care enervează pentru moment; deplasări presărate cu mici incidente.

Din 30 ianuarie, după ora 0:32′, Balanțele pot deveni temătoare sau bănuitoare, în funcție de informațiile care ajung la urechile lor sau de situațiile la care asistă și care le dau de gândit cu privire la felul în care vor trebui să se raporteze când situația socioprofesională se va complica (în mod normal în primăvară). Întreaga săptămână, cele cinci planete care tranzitează zodia Vărsătorului vor da o strălucire aparte casei a V-a a sentimentelor, introducând o disponibilitate specială pentru romantism, evadare, aventură, în care nativii se vor cufunda ca într-o mult dorită baie de emoții, trăiri intense și plăceri.

Contextul poate să le aducă artiștilor, creatorilor și interpreților un noian de oferte sau de ipostaze artistice în care ei ar putea străluci și avea succes. Evenimentele solicitante în relațiile dintre părinți și copii vor trebui abordate cu metodă pedagogică și înțelepciune.

