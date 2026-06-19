Citește Horoscop săptămânal Berbec. Previziuni pentru perioada 20 – 26 iunie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Berbec.

Horoscop săptămânal Berbec – 20 – 26 iunie 2026

Între 20 și 21 iunie, seara, târziu, activități profesionale curente, grijă pentru starea organică și pentru alimentație, comportament culinar supravegheat. În ziua de 21 iunie, dimineața, Soarele va intra în zodia Racului și, până pe 22 iulie, seara, va influența relațiile de familie unde s-ar putea observa o intensificare a preocupărilor legate de grija casei, treburile gospodărești, reglementarea unui statut locativ, stabilirea responsabilităților față de bunurile funciare, locative sau patrimoniale ale nativilor în solidar cu părinții lor.

Între 21 iunie, după ora 23:55′, și 24 iunie, dimineața, relațiile parteneriale vor fi mai puțin eficiente, conturându-se reticențe și imprudențe, manifestate, uneori, în exces, de către ambele părți ale unei colaboratori sau conviețuiri.

Ținând cont că planetele în tranzit prin Berbec, cele din zodia Racului, alături de Luna în Balanță, generează un mănunchi important de opoziții și cuadraturi, estimăm că multe inițiative și demersuri vor fi respinse, tratate cu indiferență sau răceală neproducând efectul scontat.

În jurul datei de 26 iunie, va funcționa prima cuadratură Neptun/Soare, pe direcția Berbec/Rac, din iulie 1873, care va declanșa în conștiința celor născuți în Berbec o confruntare cu accente aspre sau costisitoare la nivelul conștiinței și al aspirației nativilor pentru că va răscoli aspectele fundamentale ale structurii lor interioare (conștiință, aspirații și condiții biologice, sociale și genetice, statut social, echilibru familial).

Între 24 iunie, după ora 09:44′, și 26 iunie, seara, unii Berbecii vor face efortul să găsească o rezolvare mai „subtilă” unui interes material. Din 26 iunie, după ora 21:41′, se conturează un răstimp plin de surprize generate de drumuri, întâlniri, dialoguri sau conjuncturi oficiale (publice) care le vor complica nativilor existența curentă sau proiectele anterioare.

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