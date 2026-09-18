Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn.

Horoscop săptămânal Capricorn – 19 - 25 septembrie 2026

În ziua de 19 septembrie, oarecare agitație, în plan fiziologic sau psihic, născută din stres, oboseală, nesomn, epuizări nervoase sau supărări. Între 19 septembrie, după ora 7:55, și seara zilei de 21 septembrie, Luna va tranzita casa I a personalității Capricornilor și le va oferi ceva mai multă suplețe în abordarea unor teme dificile din viață, iar ei vor deveni mai înțelegători și mai sensibili.

Dar primele semne ale „lucrării astrale” a Lunii Negre ar putea să se simtă deja: îngrijorări, situații neplăcute, ipostaze familiale sau profesionale încurcate și tensionate. Între 21 septembrie, după ora 20:15, și 24 septembrie, dimineața devreme, teme financiare mai vechi sau mai noi, efort de a rezolva o problemă financiară ce decurge din drepturile salariale sau din alte forme de câștig bănesc cuvenit lor.

În seara zilei de 23 septembrie, Soarele va intra în zodia Balanței și, până pe 23 octombrie, va tranzita sectorul vieții publice, al funcțiilor, al succesului, al imaginii și al puterii; el ar putea atenua niște dispute sau rivalități dar nu le va desființa după cum, el va fi și un factor care îi va face pe cei născuți în zodia Capricornului să-și reevalueze niște decizii, opinii sau păreri și să analizeze, încă o dată, pierderile sau vulnerabilitățile unor decizii, opinii sau atitudini.

Între 23 și 26 septembrie, Soarele va face o opoziție cu Neptun, implicând temele specifice casei a X-a și relațiile de familie din perioada petrecută cu un an în urmă, în preajma datei de 23 septembrie 2025, și o cuadratură cu Luna Neagră, redeschizând sau continuând o problemă profesională sau personală din perioada noiembrie 2017 - august 2018.