Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 20 – 26 iunie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn.

Horoscop săptămânal Capricorn – 20 – 26 iunie 2026

Între 20 și 21 iunie, seara, târziu, sectorul comunicării este șters, banal, nesemnificativ. Pe 21 iunie, dimineața, Soarele va intra în zodia Racului și, până pe 22 iulie, seara, va tranzita casa relațiilor parteneriale, postură din care va acționa intens, energic dar restrictiv, fiind un factor nu de dezvoltare sau de expansiune ci unul de retragere, de concentrare, amânare/întârziere și așteptare.

Pentru desfășurarea unor proiecte poate că nu este cel mai favorabil aspect dar, dacă ținem cont că nativii vor primi, în răstimp de o lună, numai mesaje menite să-i împiedice să greșească, atunci putem accepta că este vorba de un fel înțelept de a aborda un nou proiect, o asociere sau chiar o căsătorie ori un divorț, după o lungă și responsabilă meditație.

Între 21 iunie, după ora 23:55′, și 24 iunie, dimineața, Capricornii vor putea (re)echilibra un aspect controversat din activitatea lor profesională dar, relațiile de familie, vor rămâne o problemă, pe fondul a șase cuadraturi pe direcția Berbec/Rac, care pun problema unor acte sau a abordării gestionării unor bunuri comune. Soarele, de curând intrat în casa relațiilor procesuale sau conflictuale, va ridica ipoteza adresării părților implicate și nemulțumite unui arbitraj juridic.

Între 24 iunie, după ora 09:44′, și 26 iunie, seara, relațiile personale vor fi marcate de ostilitate sau de reacții de respingere (în cazul unor prieteni sau apropiați) și de răbdare și rezistență în fața derapajelor celor dragi, nu că nu ar avea resurse să riposteze dar nu vor dori să deschidă conflicte pe toate fronturile, iar cel din urmă poate aștepta.

Din 26 iunie, după ora 21:41′, solicitare a sistemului neuro-muscular, a aparatului loco-motor, a fiziologiei sângelui, a sistemului arterial și pulmonar. Nota generală a întregii săptămâni o va da opoziția celor trei planete din casa relațiilor parteneriale la casa I a personalității nativilor.

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