Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 24 – 30 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn.

Horoscop săptămânal Capricorn – 24 – 30 ianuarie 2026

Între 24 și seara zilei de 25 ianuarie, relații tensionate cu părinții sau rudele în vârstă; nemulțumiri domestice (nevoia de a remedia o defecțiune, de a înlocui un obiect din dotarea gospodăriei care nu mai funcționează corect); activități obositoare, dacă este vorba de relațiile administrative.

Între 25 ianuarie, după ora 20:06′, și seara zilei de 27 ianuarie, relațiile afective vor evolua în nota obișnuită, instalată în preajma datei de 8 noiembrie 2025, când Uranus, retrograd, a revenit, pentru ultima dată, în zodia Taurului, oferind, până pe 26 aprilie, posibilitatea rezolvării unor situații confuze, complicate, supărătoare sau abuzive în plan sentimental.

Între 27 ianuarie, după ora 22:55′, și începutul zilei de 30 ianuarie, stare de sănătate bună, în general, dar instabilă, cu frecvente schimbări ale stării de spirit. Cele cinci planete care tranzitează casa a II-a a banilor câștigați prin muncă vor genera cinci Trigoane cu Luna, în tranzit prin casa a VI-a, și vor readuce în prim-planul atenției nativilor una sau mai multe chestiuni legate de modul în care se desfășoară activitatea profesională (sarcini de serviciu, volum de muncă, responsabilități, statut în cadrul instituției, salarizare, condiții contractuale).

Probabil că mare parte dintre nativi vor fi obligați să analizeze actuala situație, eventualele transformări în cadrul instituției și măsurile legislative ce abia au fost lansate ori care urmează să fie promulgate și să decidă atent și responsabil cu privire la viitorul lor profesional.

Din 30 ianuarie, după ora 0:32′, context astral prea crispat pentru a da curs unei discuții, negocieri, consultări pe teme parteneriale. Cel puțin, Jupiter, retrograd din casa a VII-a, este un indiciu astral suficient de convingător pentru ca nativii să rămână rezervați în privința răspunsului dat unei oferte, propuneri de asociere sau semnării unui contract.

