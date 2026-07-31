Tribunalul București a dat câștig de cauză victimei

Potrivit avocatului Adrian Cuculis, instanța a stabilit că Primăria Sectorului 1 și Primăria Capitalei nu și-au îndeplinit obligațiile privind salubrizarea și deratizarea, ceea ce a favorizat înmulțirea șobolanilor.

„După cinci ani de procese, Primăria Sectorului 1 și Primăria Generală au fost găsite vinovate pentru că un șobolan a mușcat un locuitor al Sectorului 1. Instanța a acordat despăgubiri de 2.000 de euro”, a transmis avocatul.

În iulie 2021, Sectorul 1 s-a confruntat cu o gravă criză a deșeurilor, după ce gunoiul nu a mai fost ridicat timp de peste 20 de zile.

Din cauza mormanelor de deșeuri adunate pe străzi, autoritățile au instituit stare de alertă prin Hotărârea nr. 8 din 23 iulie 2021.

Avocatul susține că această situație a creat condiții favorabile pentru înmulțirea rozătoarelor și a redus eficiența acțiunilor de deratizare.

Deratizarea ar fi început cu întârziere

În ceea ce privește Primăria Capitalei, avocatul reclamantului arată că deratizarea a început abia pe 16 iunie 2021, cu aproximativ o lună înainte ca bărbatul să fie mușcat de șobolan.

Potrivit acestuia, autoritățile au recunoscut atunci existența unor întârzieri și probleme cauzate de lipsa fondurilor, iar normalizarea situației urma să dureze mai multe luni.

Despăgubiri de 2.000 de euro

Avocatul Adrian Cuculis susține că instanța a reținut că ambele administrații au contribuit la menținerea unui risc pentru sănătatea publică.

„Ambele (Primăria Sectorului 1 și Primăria Generală – n.r.) au menținut un risc pentru sănătatea publică, risc care s-a concretizat în cazul reclamantului (confirmat de martori, înregistrare video și acte medicale)”, spune avocatul.

Acesta afirmă că incidentul în care reclamantul a fost mușcat de șobolan a fost dovedit prin declarații de martori, imagini video și documente medicale.

Prin decizia Tribunalului București, victima va primi despăgubiri în valoare de 2.000 de euro.

Nici acum situația nu e prea roz în București, tot mai mulți șobolani au fost semnalați în Capitală, atât în zonele publice cât și aproape de locuințe. Zilele trecute, Primăria Capitalei a făcut apel la locuitori la curățenie și responsabilitate.

Compania Municipală Eco Igienizare implementează un plan anual de deratizare și a amplasat deja 140.000 de cutii negre cu raticid în București. Primăria Capitalei subliniază însă că aceste eforturi sunt periclitate. Combaterea rozătoarelor rămâne ineficientă atât timp cât acestea au acces la surse de hrană pe străzi sau în zona tomberoanelor, o problemă alimentată de cetățenii care hrănesc porumbeii, câinii și pisicile comunitare, spun autoritățile.

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