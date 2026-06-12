Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 13 – 19 iunie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 13 – 19 iunie 2026

Pe 13 iunie se vor complica relațiile pe direcția schimbului de idei, a posibilității de a stabili punți de comunicare, dar și a unei înțelegeri și armonii pe principii fundamentale și interese comune (idei politice, viziuni sociale, intenții profesionale, speranțe personale, convingeri culturale, artistice sau religioase).

Între 13 iunie, după ora 16:02′, și 15 iunie după-amiaza, relațiile socioprofesionale vor evolua sub impactul fazei de Lună Nouă, în Gemeni, din 15 iunie, care îi va pune pe nativi în prim-planul atenției unei asistențe alcătuite din colegi, specialiști în domeniul profesiei lor, public larg.

Nativii care, fundamental, nu sunt așii comunicării și ai prestațiilor publice exuberante vor fi totuși susținuți de acest context care le va permite să evolueze altfel decât în alte dăți, impresionând asistența prin locvacitate, prezență de spirit, spontaneitate, discurs articulat, comportament degajat.

Între 15 iunie, după ora 15:14′, și 17 iunie după-amiaza, relațiile de prietenie vor fi tratate exigent de către Fecioare, nemulțumirile, îngrijorările sau crispările făcându-le circumspecte cu toată lumea sau refractare oricăror schimbări, cel puțin până nu se vor lămuri cu privire la persoanele pe care, în acest moment, nu se mai bazează.

Între 17 iunie, după ora 15:05′, și 19 iunie, casa a XII-a a sănătății va fi protejată de planeta Venus, care, pe 13 iunie, va intra în zodia Leului și, până pe 9 iulie, va tempera reacțiile disproporționate ale organismului la stimulii prea intenși sau perturbatori ai funcțiilor inimii. Posibilele transformări discrete produse în organism vor indica o vindecare, o atenuare a suferinței sau o reabilitare organică. În alt plan, același tranzit va permite șansa valorificării într-un fel „tainic” a unui secret sau posibilitatea de a izbândi într-o luptă surdă cu un dușman ce nu-și arată chipul și lucrează prin interpuși.

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