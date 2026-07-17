Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 18 – 24 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 18 – 24 iulie 2026

Între 18 și 19 iulie dimineața, Luna, în tranzitul ei prin zodia Fecioarei, alături de planeta Venus, va crea un cadru plăcut, ordonat, care le va da nativilor o senzație de ordine și de normalitate; cele două posturi astrale vor face cvadraturi și opoziții cu planetele din celelalte semne Mobile și vor genera diferite aspecte stringente și deranjante.

În această perioadă, Soarele va face conjuncție cu steaua fixă Procyon, care este considerată din vechime o stea norocoasă; fiind plasată în casa relațiilor de prietenie, se poate anticipa un ajutor sau un sprijin acordat Fecioarelor de către cei apropiați.

Între 19 iulie, după ora 7:57′, și 21 iulie după-amiaza, efort de a atenua impactul strident al contextului astral conturat pe axa celor două case ale banilor și avantajelor materiale. Între 21 iulie, după ora 16:35′, și zorii zilei de 24 iulie, informații incorecte, dorința unora de a-i păcăli pe cei născuți în Fecioară, de a le deturna atenția, ceea ce nativii vor simți instinctiv și vor deveni bănuitori la orice pas.

Pe 22 iulie, Soarele va intra în zodia Leului și, până pe 23 august, va străbate casa a XII-a a sănătății, solicitând axa cardiovasculară. Marte va face o conjuncție cu steaua fixă Rigel și va accentua chestiunile ce privesc profesia, ascensiunea socială, exercitarea unei funcții, dându-le nativilor multă ambiție și dorința de a se impune într-un mediu profesional, dar pentru asta își pot pierde uneori cumpătul și pot comite greșeli de comportament, de comunicare sau de decizie.

Din 24 iulie, după ora 4:07′, amalgam de situații solicitante provenind de la eventualele defecțiuni în funcționarea gospodăriei. Din 24 iulie va începe să opereze o cvadratură la grad perfect, între Venus, în tranzit prin casa personalității, și Marte, plasat în sectorul vieții publice și profesionale, care va dura până pe 2 august și care se va dovedi greu de ținut sub control.

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