Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 17 – 23 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 17 – 23 ianuarie 2026

Între 17 și începutul zilei de 19 ianuarie se mențin active probleme materiale, patrimoniale sau financiare; nota generală este de complicare a situației, de întârziere, de amânare sau de condiționări care încetinesc sau chiar opresc parcursul unui demers (procedură juridică, financiară, executorie etc.) ori a unei situații care se va acutiza în preajma zilei de 18 ianuarie, când, în acest sector, se va produce Luna Nouă în Capricorn.

Pe 17 ianuarie, planeta Venus va intra în zodia Vărsătorului și, până pe 10 februarie, le va insufla Gemenilor idei, nume, spirit novator, dorință, dar și putința de a găsi căi pentru a depăși o situație a cărei rezolvare nu depinde numai de ei.

Între 19 ianuarie, după ora 0:18′, și dimineața zilei de 21 ianuarie, casa a IX-a a conștiinței și a atașamentelor superioare față de oameni, idei, fapte, proiecte se va acoperi de influența planetelor care au început să intre în acest sector și care, din 20 ianuarie, când Soarele și Mercur vor intra în zodia Vărsătorului, vor da un plus de vigoare gândurilor și deciziilor acestor nativi.

Între 21 ianuarie, după ora 8:50′, și după-amiaza zilei de 23 ianuarie, șansa de a se remarca în public, de a avea succes, de a primi un premiu sau o distincție. Din 23 ianuarie, Marte va intra în zodia Vărsătorului și va constitui un minunat ajutor în toate demersule legate de comunicarea, exprimarea crezurilor, susținerea unor examene sau în cazul unor deplasări (cele din urmă, cam aventuroase).

Din 23 ianuarie, după ora 15:26′, posibile tensiuni între nativi și unul dintre prietenii lor. Nota generală a săptămânii o va da importanța crescândă a sectorului formației profesionale, a învățăturii, a depășirii unor etape și a integrării Gemenilor în activități superioare care să le deschidă drumul spre consacrare; același context ar putea zdruncina un statut șubred, ar putea aduce surprize și nevoia de a lua decizii rapide.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE