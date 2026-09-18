Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 19 - 25 septembrie 2026

Pe 19 septembrie, dimineața, posibile mesaje la prima oră a dimineții, prin care nativii vor lua act de dorința unui parteneriat sau asociat ori de evenimentele care vor avea un efect clar asupra unei relații matrimoniale și asupra tipului de relație în care Gemenii se vor afla cu soțul sau soția (ceartă, despărțire, divorț, împăcare).

Între 19 septembrie, după ora 7:55, și seara zilei de 21 septembrie, primele semnale ale prezenței Lunii Negre în casa a VIII-a a beneficiilor materiale sau financiare (griji, frică de viitor, dorință de a conserva anumite bunuri sau de a le administra mai judicios, pentru a face economie sau pentru a obține un venit în plus)..

Între 21 septembrie, după ora 20:15, și 24 septembrie, dimineața devreme, destule contradicții sau situații incomode îi vor pune pe nativi în situația de a apela la întregul lor arsenal de mecanisme de apărare sau de ieșire din impas, prin metode diplomate („învăluire”, diplomație, ambiguitate, devierea spre altă direcție a unei situații).

În seara zilei de 23 septembrie, Soarele va intra în zodia Balanței și, până pe 23 octombrie, va tranzita sectorul relațiilor afective, al creativității și al relațiilor dintre părinții Gemeni și copiii lor. Soarele va avea efectul unui „încălzitor” al sufletului, dornic de relaxare, de a se bucura de plăcerile vieții, de a trăi emoții intense ori de a se exprima prin intermediul unei activități de creație sau de interpretare artistică. El le va da vitalitate și lipsă de prejudecăți.