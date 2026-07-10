Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 11 – 17 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop săptămânal Leu – 11 – 17 iulie 2026

Între 11 și 13 iulie noaptea, Leii pot desfășura activități care să le satisfacă nevoia de completare a vieții curente cu diferite preocupări ce le pot oferi compensații sau posibilitatea de a se exprima în alt profil decât cel profesional curent.

Întâlniri, vizite, petreceri, sărbători și vacanțe alături de cunoscuți și apropiați. Momente de comuniune sufletească și de bună comunicare cu persoanele dintr-un grup de afini.

Între 13 iulie, după ora 1:46′, și 15 iulie noaptea, o chestiune de sănătate legată de digestie, metabolism, regim al zahărului, intoleranță la alimente și medicamente s-ar putea pune pe fondul suprasolicitării nativilor de influența Lunii Noi în Rac, din 14 iulie, context în care Soarele și Luna vor face conjuncții cu Mercur, dar și cu perechea de stele fixe Castor (geamănul muritor) și Pollux (geamănul nemuritor), care simbolizează vulnerabilitățile noastre materiale, pe de-o parte, și idealurile spirituale și protecția divină, de cealaltă parte.

Împreună, ele alcătuiesc dualitatea naturii umane, spirituale și materiale, subliniind nevoia de a analiza trecutul pentru a nu reedita erorile de gândire sau de comportament. Luna Nouă în Rac va accentua nevoia de a stabiliza latura organică a ființei lor, a se învigora trupește și a se liniști sufletește, cultivând valorile legate de familie, trecut, moștenire și apartenență la valorile unui grup denumit generic „arbore genealogic”.

Între 15 iulie, după ora 1:36′, și 17 iulie în zori, Luna va tranzita zodia Leului și, alături de Jupiter, va accentua discrepanțele sau diferențele peste care nu se poate trece într-o relație partenerială sau o condiție contractuală, ceea ce îi va face pe nativi să devină, până spre 28/29 iulie, categorici, intoleranți, „inflamați” și radicali. Din 17 iulie, după ora 3:17′, soluții practice eficiente și adecvate situației care trebuie ținută sub control.

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