Incendiile fac ravagii în Sardinia: aeroportul din Olbia, blocat, iar drumul național 131 a fost închis din cauza flăcărilor

Incendiile de vegetație continuă să provoace probleme majore în Sardinia. Focarele izbucnite sâmbătă în mai multe zone ale insulei au dus la închiderea unor drumuri naționale timp de mai multe ore și au afectat traficul aerian pe aeroportul din Olbia.

Primul incendiu a fost semnalat în zona rurală a localității Escalaplano, în regiunea Riu Colla Colla. Operațiunile de stingere au fost coordonate de directorul operațiunilor de stingere al Stației Forestiere Escalaplano, cu sprijinul unui elicopter decolat de la baza Villasalto.

Un alt incendiu a izbucnit în apropiere de Cabras, în zona Pauli Acqua Urchi, unde a intervenit un elicopter de la baza Fenosu, sub coordonarea Stației Forestiere Oristano.

În localitatea Uras, în zona Riu Perdosu, au fost mobilizate două elicoptere, inclusiv un Super Puma venit de la baza Alà dei Sardi și un alt aparat de zbor de la baza Bosa. În sprijin a fost trimis și avionul Canadair CAN12, redirecționat de la incendiul din Morgongiori. La fața locului s-a aflat și Stația Forestieră Marrubiu.

Un al patrulea incendiu a afectat zona Pranu Bettus din San Gavino Monreale. Acolo a intervenit un elicopter de la baza Pula, iar operațiunile au fost coordonate de Stația Forestieră Villacidro, relatează L’Unione Sarda. Pentru desfășurarea în siguranță a intervenției, carabinierii au închis temporar drumul național 197 pe tronsonul dintre San Gavino Monreale și Gonnosfanadiga. Circulația a fost reluată după ce zona a fost considerată sigură.

Situație de urgență și în Olbia

La doar câteva ore după primele incendii, un nou focar a izbucnit în localitatea Padrongiano, din apropierea orașului Olbia. Intervenția a fost coordonată de Stația Forestieră Olbia, cu sprijinul a două elicoptere de la bazele Limbara și Farcana, precum și al avioanelor Canadair CAN8 și CAN12. Din cauza incendiului, compania Anas a închis un sector al drumului național 125, între kilometrii 308 și 310.

Flăcările au afectat și traficul aerian. Mai multe zboruri care urmau să aterizeze pe aeroportul Costa Smeralda din Olbia au fost redirecționate către aeroporturile din Cagliari și Alghero.

Autoritățile au anunțat că în zonă continuă operațiunile de lichidare și verificare a focarelor.

Incendii în Medio Campidano, intervenții și în provincia Oristano

Un alt incendiu a fost raportat în apropierea localității Gonnosfanadiga, în zona Spadula, unde a intervenit un elicopter de la baza Fenosu, sub coordonarea Stației Forestiere Villacidro. Un nou focar a fost semnalat și în comuna Siliqua, în zona Riu Pittiu, unde a acționat un elicopter de la baza San Cosimo.

Situația rămâne dificilă și în provincia Oristano. Corpul Forestier a intervenit în cursul dimineții la două incendii, unul izbucnit în apropierea localității Narbolia, în zona Su Zippiri, iar celălalt la Morgongiori, în localitatea Is Benas. În cazul incendiului din Morgongiori au fost mobilizate două elicoptere, inclusiv un Super Puma, precum și un avion Canadair.

Drumul național 131 a fost închis în ambele sensuri

Sâmbătă, puțin înainte de ora 16.00, un nou incendiu a izbucnit între localitățile Marrubiu și Terralba, foarte aproape de drumul național 131.

Circulația a fost oprită în ambele direcții, iar în zonă s-au format coloane lungi de autovehicule. La intervenție au participat un elicopter Super Puma și un avion Canadair. Potrivit unui comunicat al companiei Anas, șoferii au fost obligați să părăsească drumul la kilometrii 67 și 76, fiind deviați pe drumul provincial 46 și pe drumul național 126. Traficul pe drumul național 131 a fost reluat în jurul orei 18.00, după ce autoritățile au stabilit că intervenția poate continua în condiții de siguranță.

Incendii de vegetație și în Sicilia: zeci de hectare au fost cuprinse de flăcări în provincia Palermo

Mai multe incendii de vegetație au izbucnit și în provincia Palermo, pe insula italiană Sicilia, determinând autoritățile să mobilizeze importante forțe aeriene și terestre pentru limitarea și stingerea focarelor.

Potrivit agenției italiene de presă ANSA, incendiile au fost semnalate în mai multe localități din zona metropolitană Palermo, printre care Montelepre, Roccapalumba, Castronovo di Sicilia și Prizzi.

În zona Sagana din Montelepre, flăcările au izbucnit vineri seara și continuau să ardă și în cursul zilei de sâmbătă. În Roccapalumba, incendiile au afectat aproximativ 30 de hectare de teren în zonele Ina Casa, Timpi și Borgo Manganaro. Pentru combaterea incendiilor au fost mobilizate elicoptere și avioane de stingere de tip Canadair, alături de pompieri, personal al Corpului Forestier și echipe ale Protecției Civile.

Autoritățile au intervenit atât din aer, cât și de la sol, pentru a limita extinderea flăcărilor.

Echipele de intervenție au acționat timp de mai multe ore și în zona Filici, din Castronovo di Sicilia, precum și în apropierea nodului rutier Manganaro, din localitatea Prizzi. Operațiunile de stingere au continuat în toate zonele afectate, autoritățile încercând să împiedice extinderea incendiilor.

Ce trebuie să știe românii care pleacă în vacanță în Sardinia sau Sicilia

Sardinia și Sicilia, afectate de incendii puternice, sunt două destinații din Italia iubite și de români. În ultimele zile, flăcările au dus deja la închiderea temporară a unor noduri de transport majore, precum aeroportul Olbia sau porțiuni importante din drumurile naționale SS125 și SS131 în Sardinia. Numeroase zboruri cu destinația Costa Smeralda au fost deviate către Cagliari și Alghero.

1. Ce faceți dacă vi se amână sau anulează zborul

Incendiile pot forța autoritățile aviatice să restricționeze sau să redirecționeze zborurile din cauza fumului gros sau a intervențiilor avioanelor de stingere (Canadair).

Nu plecați spre aeroport fără verificare: Verificați statusul zborului direct pe aplicația companiei aeriene sau pe site-ul oficial al aeroportului de destinație.

Verificați statusul zborului direct pe aplicația companiei aeriene sau pe site-ul oficial al aeroportului de destinație. Dacă zborul este redirecționat: Companiile tind să folosească aeroporturi alternative apropiate (de exemplu, redirecționarea de la Olbia către Alghero sau Cagliari). Compania aeriană are obligația legală (conform Regulamentului European CE 261/2004) să vă asigure transportul terestru gratuit de la aeroportul de aterizare până la cel inițial din bilet.

Companiile tind să folosească aeroporturi alternative apropiate (de exemplu, redirecționarea de la Olbia către Alghero sau Cagliari). Compania aeriană are obligația legală (conform Regulamentului European CE 261/2004) să vă asigure transportul terestru gratuit de la aeroportul de aterizare până la cel inițial din bilet. Drepturile voastre în caz de anulare/întârziere mare: Asistență gratuită: Dacă întârzierea depășește 2 ore, aveți dreptul la vouchere de alimente și băuturi. Dacă zborul se amână pentru a doua zi, compania trebuie să vă asigure cazare gratuită la hotel și transport dus-întors. Rambursare sau rerutare: Puteți alege fie returnarea banilor pe bilet în termen de 7 zile, fie reprogramarea pe următorul zbor disponibil. Notă privind despăgubirile financiare: Deoarece incendiile și deciziile turnului de control sunt considerate „circumstanțe extraordinare”, companiile aeriene sunt, de regulă, scutite de plata compensațiilor financiare suplimentare (acele sume între 250 și 600 de euro).



2. Ce faceți dacă drumurile sunt închise sau blocate

Blocajele rutiere pot apărea spontan pe șoselele naționale din cauza apropierii flăcărilor sau pentru a lăsa prioritate mașinilor de pompieri.

Urmăriți site-ul ANAS (Regia Autonomă de Drumuri din Italia): Aceasta este sursa oficială care anunță în timp real porțiunile de drumuri naționale și autostrăzi blocate sau devierile obligatorii.

Aceasta este sursa oficială care anunță în timp real porțiunile de drumuri naționale și autostrăzi blocate sau devierile obligatorii. Folosiți aplicații de navigație actualizate live: Google Maps și Waze preiau rapid alertele din trafic în Italia.

Google Maps și Waze preiau rapid alertele din trafic în Italia. Respectați indicațiile „Protezione Civile” și ale Poliției Rutiere: Dacă vedeți filtre de poliție sau drumuri blocate, nu încercați să găsiți rute ocolitoare neoficiale prin păduri sau drumuri agricole secundare. Riscați să rămâneți blocați în zone fără vizibilitate sau direct în calea focului.

Dacă vedeți filtre de poliție sau drumuri blocate, nu încercați să găsiți rute ocolitoare neoficiale prin păduri sau drumuri agricole secundare. Riscați să rămâneți blocați în zone fără vizibilitate sau direct în calea focului. Păstrați mașina echipată: Dacă conduceți în aceste regiuni, asigurați-vă că aveți rezervorul plin (pentru cazul în care sunteți deviați pe rute mult mai lungi) și rezervă de apă potabilă în mașină.

3. Informare oficială și contacte de urgență

Înainte de orice deplasare locală, verificați buletinele de alertă emise de autoritățile italiene:

Protecția Civilă Italiană: protezionecivile.gov.it (pentru hărțile de risc actualizate zilnic).

protezionecivile.gov.it (pentru hărțile de risc actualizate zilnic). Sardinia (Mediu): sardegnaambiente.it.

Numere utile în caz de urgență:

112 – Numărul unic european pentru urgențe medicale, pompieri sau poliție în Italia.

– Numărul unic european pentru urgențe medicale, pompieri sau poliție în Italia. 1515 – Numărul de urgență al Corpului Forestier italian (specific pentru raportarea incendiilor de vegetație).

– Numărul de urgență al Corpului Forestier italian (specific pentru raportarea incendiilor de vegetație). Consulatul României la Catania (pentru Sicilia): +39 095 537 909 sau numărul de urgență: +39 320 965 3137 .

+39 095 537 909 sau numărul de urgență: . Consulatul General al României la Roma (pentru Sardinia): +39 06 835 233 44 sau numărul de urgență: +39 345 147 3935.

Citește și: Ce se întâmplă dacă zborul tău a fost anulat: ce despăgubiri poți primi și care sunt pașii pe care trebuie să îi urmezi