Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 1 – 7 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești.

Horoscop săptămânal Pești – 1 – 7 august 2026

Între 1 și 2 august, răstimp agreabil pentru starea de spirit a nativilor care vor găsi la tot pasul motive să se simtă bine; mai puțin confortabile par a fi relațiile parteneriale unde va funcționa un factor destabilizator (conjuncția Nodul Sud al Lunii cu steaua regală Regulus) care, în aspectele pozitive, dă faimă și măreție, dar aici, în semnul Fecioarei, cuplat cu „Pedeapsa în viață”, poate declanșa o secventă haotică, nemotivată, dezordonată, abuzivă sau capricioasă, defavorabilă oricărei cooperări.

Între 2 august, după ora 23:37′, și zorii zilei de 5 august, agitație în vederea soluționării unei chestiuni financiare aflate sub influența conjuncției lui Neptun cu steaua fixă Deneb kaitos, care combină energia profundă, spirituală, dar adesea iluzorie a planetei cu natura restrictivă a stelei fixe.

Premisă salarială interesantă, în jurul datei de 7 august, care va presupune sau va impune o mică „bătălie” pentru punerea în aplicare a unor prevederi legale sau hotărâri juridice referitoare la statutul profesional sau salarial al unui nativ.

Între 5 august, după ora 5:36′, și 7 august dimineața, informații cu valoare de sfat sau de avertisment util Peștilor. Pe 6 august, planeta Venus va intra în zodia Balanței, unde, fiind în domiciliul ei, își va putea etala toate virtuțile în postură de Mic Benefic și Protector; până pe 10 septembrie, ea va favoriza sectorul banilor și al bunurilor obținute prin interacțiunea nativilor cu diferite persoane particulare sau instituții.

Din 7 august, după ora 9:08′, multe aspecte ale vieții cotidiene de familie sau ale treburilor gospodărești curente vor fi destabilizate de influența nefavorabilă normalității a opoziției pe care Luna Neagră o va face cu steaua fixă Aculeus și cu Marte; aceia vor avea soluții sau propuneri, dar, la rândul lor, respectivele teme domestice vor fi contestate sau respinse.

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