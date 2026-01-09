Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 10 – 16 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești.

Horoscop săptămânal Pești – 10 – 16 ianuarie 2026

Între 10 și 11 ianuarie la prânz, preocupări financiare cărora nativii le vor acorda atenția cuvenită cu răbdare și atenție și, mai ales, fără enervări inutile.

Între 11 ianuarie, după ora 12:56′, și începutul zilei de 14 ianuarie, nativii vor fi atenți la subtextul unor informații pentru a înțelege adevărul din spatele unor afirmații frumoase ca ambalajul unui cadou. În general, Peștii au fler, dar, în acest răstimp, Trigonul regal pe semne de Apă va funcționa în avantajul lor, sporindu-le capacitatea de a intui și de a face conexiuni subtile. Ignorați veștile senzaționaliste, nu luați de bun tot ceea ce vi se transmite; poate că unii vor fi de bună intenție, poate că alții nu; verificați.

Între 14 ianuarie, după ora 1:34′, și 16 ianuarie după prânz, prezența Lunii Negre în casa numelui, a renumelui, a succesului și a imaginii (sociale, profesionale) este un argument pentru a evita să vă implicați sau să participați la activități pe care nu le cunoașteți în detaliu pentru a nu fi martorii unor secvențe în care se produc derapaje sau provocări și, mai ales, nu încercați să refaceți armonia compromisă a momentului.

Din 16 ianuarie, după ora 13:47′, sectorul relațiilor de prietenie va deveni provocator, punându-le nativilor răbdarea la încercare. Tendința generală a celor cinci planete care vor tranzita casa a XI-a va accentua nevoia Peștilor de stabilitate, de claritate, de obiectivitate și de relații în care se respectă limitele și regulile de comportament, iar încălcarea lor îi va pune în situația de a reacționa imediat sau de a-și reprima impresiile neplăcute.

Doar că, uneori, din groaza de a nu angaja un conflict deschis, Peștii se pot îndepărta dintr-o relație fără să spună nici un cuvânt, fără să dea nici o explicație, fără să formuleze vreun reproș, ceea ce va da însă măsura fermității cu care au luat acea decizie și va alunga ipoteza unui capriciu.

