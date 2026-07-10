Juca aceleași șase numere de 20 de ani

Kath Main, în vârstă de 46 de ani, a anunțat operatorul Loteriei Naționale din Marea Britanie și a prezentat mai multe dovezi care ar putea arăta că biletul îi aparținea. Allwyn a început o investigație și urmează să decidă dacă femeia poate primi uriașul premiu fără documentul original.

Kath Main, mamă a doi copii, locuiește în Abercynon, în sudul Țării Galilor. Ea spune că folosește aceeași combinație la loterie de aproximativ 20 de ani, iar mama sa se ocupă să cumpere biletele în fiecare săptămână. Numerele alese sunt 8, 10, 26, 30, 35 și 42. O parte dintre ele au legătură cu zilele de naștere ale lui Kath și ale soțului său, Marcus, iar altele au fost adăugate pentru a completa combinația de șase numere.

După tragerea din 6 iunie, Kath nu știa că ar putea fi câștigătoare. Abia mai târziu a citit că jackpotul nu fusese revendicat și a verificat numerele extrase. Atunci și-a dat seama că acestea corespundeau combinației pe care o juca de ani întregi.

Mama ei a dus biletul la verificat

Mama femeii dusese între timp biletul la un magazin Londis din Abercynon. Potrivit relatării sale, aparatul nu a emis semnalul obișnuit pentru un câștig, iar angajatul magazinului i-a spus că pe ecran nu apăruse niciun premiu. Vânzătorul a întrebat-o dacă vrea biletele înapoi. Convinsă că nu valorează nimic, femeia i-a spus că le poate arunca.

Când Kath și-a sunat mama și i-a spus că numerele lor ar fi câștigătoare, a aflat că biletul era deja la gunoi. Până când familia a revenit la magazin, pubela fusese golită, iar documentul nu mai putea fi recuperat.

„Mi se face rău tot timpul. Este această nesiguranță și așteptarea”, a povestit Kath Main.

A prezentat dovada cumpărării și imagini de la o cameră video

Femeia a contactat Allwyn, compania care operează Loteria Națională britanică, și a explicat ce s-a întâmplat. Kath susține că poate demonstra cumpărarea biletului. Ea a prezentat dovada plății și imagini surprinse de camera unei sonerii aparținând unui salon de coafură din apropiere, în care mama ei apare în zona magazinului la momentul respectiv.

Magazinul nu are însă imagini proprii de supraveghere, deoarece se află în renovare. Proprietarul, Karan Kumar, a declarat că este posibil ca aparatul să fi avut o problemă, însă numai investigația va putea stabili ce s-a întâmplat. Operatorul ia în calcul atât o eventuală defecțiune a terminalului, cât și posibilitatea unei erori umane.

Magazinul nu mai poate vinde bilete la loterie

Vânzarea produselor Loteriei Naționale a fost suspendată temporar în magazinul din Abercynon. Terminalul a fost oprit, iar lozurile răzuibile au fost retrase pe durata verificărilor. Allwyn a confirmat că analizează solicitarea femeii. Compania trebuie să verifice datele tranzacției, numerele jucate, momentul cumpărării și toate dovezile puse la dispoziție de familie.

Investigația ar putea dura până la 30 de zile. Chiar dacă operatorul ajunge la concluzia că premiul îi aparține, Kath spune că, fiind vorba despre un bilet pierdut, banii nu i-ar putea fi plătiți înainte de 3 decembrie 2026.

„Cea mai ghinionistă persoană care a câștigat la loto”

Kath spune că încearcă să nu își facă planuri înainte de decizia finală, pentru că există în continuare posibilitatea ca solicitarea sa să fie respinsă.

„Sunt cea mai ghinionistă persoană care a câștigat la loterie”, a spus ea, referindu-se la faptul că biletul de care depinde premiul nu mai există.

Totuși, femeia a mărturisit că, dacă va primi banii, și-ar dori să călătorească în Noua Zeelandă pentru turneul echipei de rugby British and Irish Lions din 2029. Deocamdată, jackpotul de 14.098.680 de euro rămâne nerevendicat, iar Kath Main trebuie să aștepte verdictul operatorului loteriei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE