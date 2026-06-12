Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 13 – 19 iunie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești.

Horoscop săptămânal Pești – 13 – 19 iunie 2026

Pe 13 iunie, efort de cunoaștere prin învățare, lecturi, pregătiri specifice unui domeniu de activitate; nativii vor avea rezistență la stres și se vor bucura de o memorie bună.

Între 13 iunie, după ora 16:02′, și 15 iunie după-amiaza, Peștii vor fi bântuiți de tot felul de viziuni despre felul în care ar putea trăi mai bine, mai în armonie cu natura și mai profitabil pentru propria lor structură umană. Ideea de bază este că vor dori, brusc, o schimbare de decor; vor dori să se mute, să găsească o alternativă la locuința de bază iar această „neliniște locativă” va fi motivată și alimentată de influxurile Lunii Noi, în Gemeni, din 15 iunie, care va face ca ei „să nu-și găsească locul” și să dorească să facă experiența altui mod de viață; fie și numai pentru o scurtă perioadă.

Între 15 iunie, după ora 15:14′, și 17 iunie, după-amiaza, nu va fi cea mai bună ipostază astrală pentru cei care s-au născut în zodia Peștilor, mai întâi, pentru că elementului „Apă” în exces nu le priește nativilor. Ei trăiesc un sentiment, metaforic vorbind, de inundare și se vor simți inundați de valurile amintirilor, de întoarcerile cu gândul la oameni și fapte din copilăria sau tinerețea lor.

Pe unii îi muncesc regretele, pe alții îi roade un sentiment de neputință că, în fața unor situații dificile, nu au fost la înălțimea așteptărilor. Dar toate acestea sunt elemente de viață epuizate iar aceste tribulații interioare îi împiedică să ia decizii ferme și să acționeze cu încredere. Între 17 iunie, după ora 15:05′, și 19 iunie, bine, poate chiar excelent, ar trebui să funcționeze sectorul sănătății în urma intrării planetei Venus în zodia Gemenilor, pe 15 iunie.

Până pe 9 iulie, ea le va da Peștilor protecție cardiacă, formă bună fizică, atitudine combativă și hărnicie. În planul activității profesionale, Venus le-ar putea oferi șansa de a se remarca, de a fi promovați sau recompensați.

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