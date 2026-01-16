Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 17 – 23 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești.

Horoscop săptămânal Pești – 17 – 23 ianuarie 2026

Între 17 și începutul zilei de 19 ianuarie, relațiile cu prietenii vor fi complicate, tensionate, chiar dacă, pe fond, Peștii, nevrând să-și strice echilibrul interior, se vor abține să formuleze observații care știu că ar deranja și ar stârni riposte.

Totuși, s-ar putea ca, în prejma zilei de 18 ianuarie, când se va producere Luna Nouă în Capricorn, această reticență să mai fie posibilă și ambele părți să aibă reacții conflictuale. Nu este exclus ca o prietenie să se deterioreze și să fie nevoie de mult timp să treacă pentru ca, și unii și alții, să uite secvența prin caret au trecut. În ziua de 17 ianuarie, planeta Venus va intra în zodia Vărsătorului și, până pe10 februarie, va fi un factor subtil, versatil dar extrem de util pentru stare de sănătate a nativilor.

Între 19 ianuarie, după ora 00:18′, și dimineața zilei de 21 ianuarie, va începe să se resimtă acumularea treptată de planete în casa a XII-a sănătății Peștilor. Astfel, pe 20 ianuarie, Soarele și Mercur vor intra în zodia Vărsătorului și, până pe 18 februarie, vor susține cu energia lor vitalitatea și funcțiile organice ale nativilor; cel mai avantajat va fi, sistemul lor nervos.

Între 21 ianuarie, după ora 08:50′, și după-amiaza zilei de 23 ianuarie, cu trei planete în tranzit prin casa I a personalității lor, Peștii se vor simți bine, vor fi simpatici, subtili, vor avea tendințe romantice și vor încerca să se elibereze de greul vieții cotidiene. În ziua de 23 ianuarie, Marte va intra în zodia Vărsătorului și, până pe 2 martie, va solicita intens sistemul nervos central, cel periferic și psihismul acestor nativi.

Va fi o provocare în sensul că Peștii vor deveni hiper reactivi dar, totodată, tranzitul îi va obosi, pe unii, chiar, îi va uza. Din 23 ianuarie, după ora 15:26′, griji financiare curente. Specificul săptămânii vine de la sporul de energie care îi va motiva pe nativi în multe direcții de viață.

