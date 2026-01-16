Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 17 – 23 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac.

Horoscop săptămânal Rac – 17 – 23 ianuarie 2026

Între 17 și începutul zilei de 19 ianuarie, preocupări intense, concentrare sau chiar eliminare a tuturor problemelor care le-ar abate atenția nativilor de la o chestiune partenerială (relația în sine, ceartă, divorț, partaj, ieșire din indiviziune, semnarea unui contract, negociere).

Din 18 ianuarie, eforturile nativilor vor fi și mai mari, aceștia dorind să rezolve o problemă care va scoate spini noi. În ziua de 17 ianuarie, planeta Venus va intra în zodia Vărsătorului și, până pe10 februarie, va crea culoare favorabile unei rezolvări materiale sau patrimoniale, mai ales printr-o nouă strategie sau printr-o soluție ce poate pune capăt rapid disputelor.

Între 19 ianuarie, după ora 0:18′, și dimineața zilei de 21 ianuarie, preocupări insistente pe o temă de interes financiar de cele mai multe ori apărute cu scurt timp înainte și care își vor găsi o rezolvare plauzibilă cât timp Soarele și Mercur, odată intrate în acest sector, pe 20 ianuarie, vor tranzita casa a VIII-a.

Între 21 ianuarie, după ora 8:50′, și după-amiaza zilei de 23 ianuarie, idei frumoase, sensibilitate, efort de a trăi în pace și armonie cu Universul. În ziua de 23 ianuarie, Marte va intra în zodia Vărsătorului și va imprima o notă de combativitate în abordarea problemelor patrimoniale.

Din 23 ianuarie, după ora 15:26′, posibile tulburări, complicații sau manifestări ostile ale unor persoane în relațiile publice, oficiale sau profesionale. Atenție că nici reacțiile unor nativi nu vor fi prudente, aceștia având ceea ce se cheamă în limbaj curent „ieșiri” neconforme cu locul în care se află ori nejustificate prin lipsa argumentelor. Nota generală a săptămânii va fi dată de translarea bruscă a interesului de moment de la chestiunile parteneriale negociabile pe căi financiare/materiale revendicative, precum și urgența rezolvării lor, care vor mobiliza toate resursele celor născuți în zodia Racului.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE