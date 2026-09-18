Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac.

Horoscop săptămânal Rac – 19 - 25 septembrie 2026

Pe 19 septembrie, dimineața, Racii își vor desfășura activitatea profesională fără să se confrunte cu situații care să le tulbure ritmul de viață, preocupările sau activitățile specifice. Sănătatea va evolua în parametri optimi cu excepția celor care au probleme personale mai vechi, nerezolvate, care îi țin cuplați la niște factori de stres (amintiri, reproșuri, regrete), menținând o stare de stres și agitație.

Între 19 septembrie, după ora 7:55, și seara zilei de 21 septembrie, primele semne ale unei nereguli în viața și activitatea socio-profesională mai ales în cazul celor care au funcții și răspunderea unor decizii sau activități pe care trebuie să le gestioneze, deși condițiile nu sunt de partea lor, sabotându-le inițiativele legitime sau necesare, de unde și o stare de revoltă față de persoanele care le pun „bețe în roate”.

Între 21 septembrie, după ora 20:15, și 24 septembrie, dimineața devreme, efort de a rezolva pe cale legală o problemă salarială sau de recuperare a unor venituri cuvenite.

Pe 23 septembrie, seara, Soarele va intra în zodia Balanței și, până pe 23 octombrie, va tranzita casa relațiilor de familie, a grijilor domestice și a legăturilor cu țara de origine, care vor fi trăite mai intens de cei care trăiesc departe de casă sau de țară. Între 23 și 25 septembrie, Soarele va face o opoziție cu Neptun, aflat în tranzit prin casa a X-a a profesiei, funcției sau a succesului, care va pune în evidență contradicții sau ipostaze greu de acceptat în relațiile cu părinții sau cu rudele.